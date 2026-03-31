Çin'de ekonomik aktivite genişledi

31.03.2026 - 09:25 | Son Güncellenme:

#Çin#Ekonomik#Aktivite

Çin'de imalat ve imalat dışı sektörlerdeki ekonomik aktivite, 2026'nın ilk 2 ayındaki daralmanın ardından martta yeniden genişleme seyrine girdi.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta geçen aya kıyasla 1,4 puan artarak 51,4'e yükseldi. İmalat alanındaki talep yoğunluğunu gösteren yeni siparişler alt endeksi 1,8 puan artarak 51,4'e, üretim alt endeksi ise 3 puan artarak 51,6'ya çıktı.

İmalat sanayi PMI, Aralık 2025'te 50,1'e yükselerek 8 ay sonra ilk kez genişleme seyrine girmişti. Endeks, ocakta 0,8 puan azalarak 49,3'e, şubatta ise 0,3 puan azalarak 49'a gerilemişti.

UİB İstatistikçisi Huo Lihui, imalat aktivitesindeki belirgin artışta, şirketlerin Bahar Bayramı tatilinin ardından iş başı yapmasıyla üretimin hızlanmasının yanı sıra pazardaki hareketlenmenin de etkisinin olduğu değerlendirmesini yaptı.

İMALAT DIŞI PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi de martta 0,6 puan artarak 50,1'e yükseldi ve yeniden genişleme seyrine girdi.

İmalat dışı PMI, Aralık 2025'te 50,2 ile yılı genişleme seyrinde tamamlamıştı. Endeks, ocakta 0,8 puan azalarak 49,4'e düşmüş, şubatta 0,1 puan artarak 49,5'e yükselse de daralma seyrini sürdürmüştü.

İmalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerin satın alma yöneticilerinin sağladığı verilerle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

