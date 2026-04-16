Çin'de elektrik üretimi arttı

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre elektrik üretimi, Mart 2026'da, yıllık bazda yüzde 1,4 artışla 802,5 milyar kilovatsaate ulaştı.

Hidroelektrik üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,8, güneş enerjisinden elektrik üretimi yüzde 10, termik enerjiden elektrik üretimi yüzde 4,2 artarken, rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yüzde 17,3 ve nükleer enerjiden yüzde 11,8 azaldı.

Elektrik üretimi yılın ilk üç ayında 2,38 trilyon kilovatsaate ulaşırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artış kaydetti.