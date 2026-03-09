Çin’de enflasyon 3 yılın zirvesinde

Gıda fiyatları %1,7 artarak ocaktaki %0,7’lik düşüşü tersine çevirdi. Gıda dışı fiyatlar %1,3 yükseldi. Çekirdek TÜFE ise %1,8 artışla ocaktaki %0,8’in üzerine çıktı.

Öte yandan üretici fiyat endeksi (ÜFE) Şubat ayında yıllık bazda %0,9 geriledi. Ocak ayında %1,4 düşüş kaydedilmişti. Böylece üretici fiyatları 3 yılı aşkın süredir deflasyon bölgesinde kalmayı sürdürdü. Ekonomistler %1,1’lik düşüş bekliyordu.

Ekonomistler, Şubat ayındaki iyileşmenin büyük ölçüde tatil kaynaklı geçici etkilerden kaynaklandığını ve yılın geri kalanında deflasyonist baskıların azalıp azalmayacağının belirsiz olduğunu belirtiyor. Orta Doğu’daki gelişmelerin küresel enerji fiyatlarını yükseltmesi Çin’deki deflasyon baskılarını bir miktar hafifletebilir.

Petrol fiyatları İran çatışmasının ikinci haftasına girmesiyle Pazartesi günü varil başına 100 doların üzerine çıkarak 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana ilk kez bu seviyeyi aştı.

Barclays ekonomistlerine göre petrol fiyatlarının yıl boyunca 100 dolar seviyesinde kalması durumunda Çin’de tüketici enflasyonu mevcut %0,4’lük temel tahmine ek olarak 0,3 puan daha artabilir.

Çin yönetimi bu yıl için gayrisafi yurt içi hasıla büyüme hedefini %4,5 ile %5 aralığında belirledi. Bu hedef son en az 30 yılın en temkinli büyüme hedefi olarak değerlendiriliyor. Mali açığın GSYH’ye oranı hedefi %4 olarak korunurken, ekonomistlere göre maliye politikası geçen yıla kıyasla fiilen daha sıkı bir duruş sergileyebilir.