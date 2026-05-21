UzmanparaÇin'de genç işsizlik oranı nisanda geriledi
Çin'de genç işsizlik oranı nisanda geriledi

21.05.2026 - 17:53 | Son Güncellenme:

Çin'de genç işsizlik marttaki yükselişin ardından nisanda 0,6 puan azalarak yüzde 16,3'e geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), nisan ayına ilişkin yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre, nüfusun çalışma çağının başlangıcındaki 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı martta yüzde 16,9 iken nisanda yüzde 16,3 oldu.

Genç işsizlik oranı, 6 aylık gerilemenin ardından martta yeniden artmıştı. 16-24 yaş grubundaki işsizlik, ocakta yüzde 16,3'e, şubatta yüzde 16,1'e gerilemiş, martta 0,8 puan artışla 16,9'a yükselmişti.

UİB'nin bu hafta başında açıkladığı verilere göre, Çin'de kentlerdeki genel işsizlik oranı, nisanda önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 5,2 olmuştu.

Genç işsizlik, genel işsizlikten yüksek

Ülkede genç nüfustaki işsizlik oranı, uzun süredir genel işsizlik oranının oldukça üzerinde seyrediyor. UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı durdurmuştu. Aralık 2023'te ise öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9'a ulaşan genç işsizlik oranı, yeni hesaplama yöntemine geçilmesinin ardından kaydedilen en yüksek seviyede olmuştu.

Çin'de 2026 yazında yaklaşık 12,7 milyon öğrencinin mezun olacağı tahmin ediliyor.

Genç işsizlik oranının yüksek seyretmesi, ülkede iç ekonomik sorunlar ile dış belirsizliklerin yeni istihdam üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğüne işaret ediyor.

