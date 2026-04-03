Çin'de hizmet sektörü aktivitesi yavaşladı

Yeni iş hacmi martta artmaya devam etse de hız kaybetti. Şubat ayında güçlü büyüme gösteren yeni ihracat siparişleri yeniden daralmaya dönerken, iç talep hizmet sektörünün ana destekleyicisi oldu. Hizmet sağlayıcılar satışları desteklemek için fiyatları düşürdü; girdi maliyetleri ise hafif artış göstererek 50,7 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam alt endeksi martta ikinci kez daraldı ve firmalar maliyetleri kontrol etmek için personel azaltmaya gitti. Bu, son altı ayın en hızlı istihdam düşüşü olarak kaydedildi. RatingDog kurucusu Yao Yu, dış talepteki oynaklık ve istihdamdaki daralmanın sektör için dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğunu belirtti.

Resmi hizmetler endeksi ise martta daralmadan çıkıp yeniden büyümeye geçti. Bileşik çıktı endeksi, hem imalat hem hizmetleri kapsayan ölçümde, şubattaki 55,4’ten martta 51,5’e geriledi. İş dünyası beklentileri olumlu kalmaya devam etse de şubata göre hafif zayıfladı.