Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

18.05.2026 - 16:21 | Son Güncellenme:

#Konut Fiyatları#Gayrimenkul Yatırımları#Çin Ekonomisi

Çin'de gayrimenkul yatırımları ve satışlardaki azalmaya bağlı olarak konut fiyatlarındaki düşüş nisanda da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Nisan 2026'da ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları, Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'ın dahil olduğu "birinci kuşak kentler"de yıllık yüzde 2,1, "ikinci kuşak"taki 31 büyük ölçekli kentte yüzde 3,3, "üçüncü kuşak"taki 35 orta ölçekli kentte yüzde 4,1 azaldı.

Ülkenin en büyük nüfusa sahip kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yüzde 3,7 artarken şehir, birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu.

İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 6,8, ikinci kuşak kentlerde yüzde 5,9 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 6,3 geriledi.

Yeni konut fiyatları Nisan 2022'den beri geriliyor

Çin'de yeni konut fiyatları Nisan 2022'den bu yana geriliyor. Kovid-19 salgını sonrası gayrimenkul yatırımlarında ve emlak piyasasında başlayan gerileme konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Ülkede gayrimenkul yatırımları 2023'te yüzde 9,6, 2024'te yüzde 10,6 ve 2025'te yüzde 17,2 geriledi. Yatırımlar, 2026'nın 4 ayında da yüzde 13,7 azaldı.

İsrail ve Yunan basınında 'Mavi Vatan yasası' endişesi! Atina'nın karşı planı ortaya çıktı
Köyde zincirleme facia! 5 kişi tek tek ölüme indi, sadece 2'si kurtuldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura tarihi
Soru işaretleri büyüyor: ABD Başkanı Trump'ın heyetinden Çin dönüşü şok hamle! 'Her şeyi imha edin'
Tokat, Kastamonu ve Amasya'da sağanak yağış hayatı felç etti! Sel riski nedeniyle eğitime ara verildi, evler tahliye edildi
Gözyaşları sel oldu! Şehit Polis Emrah Koç’a memleketi Van'da son görev
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'ndan 19 Mayıs’a özel dev konser
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kırım Tatar sürgününün 82. yılına" ilişkin paylaşım