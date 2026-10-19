Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaÇin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor
HaberlerUzmanpara

Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

19.10.2026 - 14:19 | Son Güncellenme:

#Çin#Konut Fiyatları#İkinci El Konut Fiyatları

Çin'de gayrimenkul yatırımları ve satışlardaki azalmaya bağlı olarak konut fiyatlarındaki düşüş eylülde de devam etti.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çinde konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Eylül 2026'da ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları yıllık bazda geriledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yeni konut fiyatları, Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'ın dahil olduğu "birinci kuşak kentler"de yıllık yüzde 0,5, "ikinci kuşaktaki" 31 büyük ölçekli kentte yüzde 2,4, "üçüncü kuşaktaki" 35 orta ölçekli kentte yüzde 3,9 azaldı.

Ülkenin en büyük nüfusuna sahip kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yüzde 2,8 artarak birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu.

İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 1,5, ikinci kuşak kentlerde yüzde 4,5 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 5,4 geriledi.

Haberin Devamı

Çin'de yeni konut fiyatları Nisan 2022'den bu yana yıllık bazda geriliyor.

Kovid-19 salgını sonrası gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş ve emlak piyasasındaki daralma konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. Gayrimenkul yatırımları bu yılın 9 ayında yüzde 20,6 gerilerken, yeni konut satışları metrekare bazında yüzde 13,2 azaldı.

Çin ekonomisi büyüme hedefini yakaladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÇin ekonomisi büyüme hedefini yakaladıHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
A Milli Takımda Sergen Yalçın iddiası TFF son kararını yarın açıklayacak
A Milli Takım'da Sergen Yalçın iddiası! TFF son kararını yarın açıklayacak
Volkswagenden binlerce çalışanına kötü haber 2030 yılına kadar sıfır zam planı
Volkswagen'den binlerce çalışanına kötü haber! 2030 yılına kadar sıfır zam planı!
Mehmet Çabuk cinayetinde kan donduran ifade: Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde oyun oynadı
Mehmet Çabuk cinayetinde kan donduran ifade: Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde oyun oynadı
İstanbulda 5 bin kişinin katıldığı konserdeki gizem çözüldü 2 ölümün nedeni belli oldu
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserdeki gizem çözüldü! 2 ölümün nedeni belli oldu
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirZ kuşağının prekarya sınıfı krizi...
Tunca Bengin
Tunca BenginÖzel’in tek rakibi CHP!..
Cem Kılıç
Cem KılıçEmeklinin gözü aralık zammında
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerMeclis, Mekke İttifakı’nı bekliyor
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşSıfır Atık’ta kadın seferberliği
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalPatlamak için başına insan toplanmasını bekleyen bombalar
Güldener Sonumut
Güldener Sonumut‘Made in EU’da Almanya Fransa’ya yaklaştı...
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesHarvard’dan yaşlanmaya meydan okuyan keşif
Asu Maro
Asu Maroİki diva ve parçalanan kimlikler
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer3. Ulusal Yapay Zekâ Buluşması Kapadokya Üniversitesinde Yapıldı
İlgili Haberler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bişkek’e gitti TÜRKPA Genel Kurulu’na katılacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bişkek’e gitti! TÜRKPA Genel Kurulu’na katılacak
Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklanmıştı 11 aylık Büşra’dan 40 gündür haber yok
Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklanmıştı! 11 aylık Büşra’dan 40 gündür haber yok
15 yaşındaki çırak dehşeti yaşadı Demir sopa ile dövüldü: Süpürge sapını üzerimizde kırdı
15 yaşındaki çırak dehşeti yaşadı! Demir sopa ile dövüldü: Süpürge sapını üzerimizde kırdı
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme Çelik kasada F serisi 5 adet 1 dolar bulundu
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Çelik kasada F serisi 5 adet 1 dolar bulundu