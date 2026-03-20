Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Çin'de kredi faiz oranları sabit kaldı
HaberlerUzmanpara

Çin'de kredi faiz oranları sabit kaldı

20.03.2026 - 09:46 | Son Güncellenme:

Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi olarak kullanılıyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Yazarlar
Özay Şendir
Cem Kılıç
Abbas Güçlü
Abdullah Karakuş
Atilay Kandemir
İlgili Haberler
