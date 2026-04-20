Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Çin'de kredi faizleri sabit bırakıldı
HaberlerUzmanpara

Çin'de kredi faizleri sabit bırakıldı

20.04.2026 - 09:16 | Son Güncellenme:

Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Çinde kredi faizleri sabit bırakıldı

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR
TikTok fenomeni canlı yayında bir kadını bıçakladı Hediye ve etkileşim yağdı
TikTok fenomeni canlı yayında bir kadını bıçakladı! Hediye ve etkileşim yağdı
Hürmüz Boğazında sıcak dakikalar: Uyarı ateşi açıldı
Hürmüz Boğazı'nda sıcak dakikalar: Uyarı ateşi açıldı
Gülistan Doku soruşturmasında koruma polisi Şükrü Eroğlunun ifadesi ortaya çıktı: ‘Zarfı vali verdi’
Gülistan Doku soruşturmasında koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: ‘Zarfı vali verdi’
Altında yeni tahmin Yatırımcılar bugüne dikkat
Altında yeni tahmin! Yatırımcılar bugüne dikkat
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirBüyük sızıntı, Beyaz Saray’ın Trump’a ihaneti...
Tunca Bengin
Tunca BenginCHP’de mutlak butlan nöbeti nüksetti!..
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşAvrupa’nın çıkmazları ve Türkiye etkisi
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalAdam Papa’yı bile korkuttu!
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesParis’te aritmi konuşuldu
Asu Maro
Asu MaroKalıpları kıran Huğlu kadınları
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekâ Dedektörlerinin Epistemik Açmazı
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçZorlu yolda rekor kârâ yelken açtı
Böcek ailesi faciasında kritik duruşma 6 sanık hakim karşısına çıkıyor
Böcek ailesi faciasında kritik duruşma! 6 sanık hakim karşısına çıkıyor
İBB’nin yolsuzluk davası 24’üncü gününde
İBB’nin 'yolsuzluk' davası 24’üncü gününde
MİT görevlisiyiz diyerek 10 milyonluk vurgun 6 ilde Avcı Operasyonu’
'MİT görevlisiyiz' diyerek 10 milyonluk vurgun! 6 ilde 'Avcı Operasyonu’
Ankarada fabrika yangını 1 işçi hayatını kaybetti
Ankara'da fabrika yangını! 1 işçi hayatını kaybetti