Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaÇin'de otomobil satışları düşerken ihracat arttı
HaberlerUzmanpara

Çin'de otomobil satışları düşerken ihracat arttı

12.05.2026 - 17:20 | Son Güncellenme:

#Çin#Otomobil Satışları#İhracat Artışı

Çin'de otomobil satışlarında bu yılın başından bu yana kaydedilen düşüş sürerken ülkenin otomobil ihracatı arttı.

Çinde otomobil satışları düşerken ihracat arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, otomobil satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 21,6 azalarak 1 milyon 625 bin oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Benzinli araç satışları yüzde 32,2 azalarak 710 bine, elektrikli araç satışları ise yüzde 10,8 azalarak 914 bine geriledi.

Bu dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 74,4 artışla 901 bine ulaşarak satışlardaki genel düşüşü dengeleyici etki sağladı.

İhracat dahil edildiğinde 2 milyon 526 bine ulaşan toplam otomobil satışları yıllık bazda yüzde 2,5 azaldı.

Ülkede otomobil satışları, ilk 4 ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,6 azaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Son dakika: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu
Son dakika: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlundan asgari ücretli futbolcu var mı sorusuna yanıt Ağır cezaları var
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'asgari ücretli futbolcu var mı?' sorusuna yanıt! 'Ağır cezaları var'
İş kadını Derya Üzüm hayatını kaybetti Kaza anı kamerada...
İş kadını Derya Üzüm hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada...
Survivorda korkunç olay Yarışmacı ağır yaralandı, yayınlar ertelendi
Survivor'da korkunç olay! Yarışmacı ağır yaralandı, yayınlar ertelendi
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirHEYBELİADA RUHBAN OKULU EĞİTİME BAŞLAMIYOR...
Melih Aşık
Melih AşıkGAL ATA SARAY
Zafer Şahin
Zafer ŞahinBaykal’ın istifasından çıkarılacak dersler
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluKadına şiddetin trend videoları!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutBelçika’dan Türkiye’ye stratejik çıkarma
Eren Aka
Eren AkaGastronomide 10 numara
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaUluslararası tasarım dünyası İstanbul’da buluşuyor
Atilay Kandemir
Atilay KandemirKemer’de organik kutlama
İlgili Haberler
Kapıkule Sınır Kapısı’nda yolcu otobüsünde 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı’nda yolcu otobüsünde 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi
Ailesi istedi, şehit cenazesi 14 yıl sonra İstanbula taşındı
Ailesi istedi, şehit cenazesi 14 yıl sonra İstanbul'a taşındı
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan annenin cezası belli oldu
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan annenin cezası belli oldu
Manavgat Belediyesinde yolsuzluk ve rüşvet davası Niyazi Nefi Kara: Benim adım kullanılmış
Manavgat Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet davası! Niyazi Nefi Kara: 'Benim adım kullanılmış'