Çin’de özel sektör imalat PMI hızlandı

Özel sektör verisi, cumartesi günü açıklanan resmi PMI ile çelişti. Resmi endeks ocakta 49,3’e gerileyerek daralmaya işaret etti. Analistler, kapsama alanı ve katılımcı profillerindeki farklılıkların bu ayrışmaya yol açtığını belirtti. RatingDog verisi daha çok küçük ve özel şirketleri izlerken, resmi endeks büyük devlet işletmelerine odaklanıyor.

Çin ekonomisi 2025’te yüzde 5,0 büyüyerek hükümet hedefini yakaladı. Zayıf iç talebe rağmen küresel mal talebinden rekor pay alınması ve İngiltere ile Kanada ile yapılan yeni ticaret anlaşmaları büyümeyi destekledi. Ocakta üretim artışı üç ayın en yüksek hızına ulaştı, yeni iş hacmi ise sekiz aydır kesintisiz yükselişini sürdürdü. İhracat siparişleri aralıktaki daralmanın ardından yeniden genişleme kaydetti, özellikle Güneydoğu Asya’dan gelen talep öne çıktı.

Çin Yeni Yılı nedeniyle çıkılacak dokuz günlük tatil nedeniyle fabrikalar üretimi önden yükledi. Artan siparişler ve üretim ihtiyacı, üç ay sonra ilk kez istihdam artışına yol açtı.

Girdi maliyetleri eylülden bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, üreticiler kasım 2024’ten bu yana ilk kez fabrika çıkış fiyatlarını artırdı. İhracat fiyatları da son bir buçuk yılın en hızlı yükselişini kaydetti.