Çin'de sanayi şirketlerinin karı arttı

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre artış hızı, ocak-kasım dönemindeki %0,1’lik büyümenin üzerine çıktı. Sanayi şirketlerinin karları aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak eylül ayından bu yana en iyi performansı sergiledi. Eylül ayında kazançlar yüzde 21,6 yükselmişti. Ekimde yüzde 5,5 ve kasımda yüzde 13,1 düşüş kaydedilmişti.

Economist Intelligence Unit'te kıdemli ekonomist Tianchen Xu, geçen yılki toparlanmanın özellikle Pekin'in agresif fiyat kırma kampanyası gibi politika müdahaleleri ve şirketlerin denizaşırı genişleme çabalarıyla desteklendiğini belirtti.

Aralık ayında Çin'in fabrika faaliyeti, sekiz ay süren daralmanın ardından büyümeye döndü. İstatistik bürosu yetkilileri bunun kısmen şubat ayındaki Ay Yeni Yılı öncesi stok birikimiyle ilgili olduğunu açıkladı.