Çin'de sanayi şirketlerinin karı arttı

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,93 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 arttı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Karlılıktaki artış, ilk iki aydaki yüzde 15,2'lik yükselişin üzerine çıkarken, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sanayi kuruluşlarının karları, ilk çeyrek genelinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 artış gösterdi.

MAKİNA VE DONANIM İMALATINDAKİ KARLILIK ARTIŞA ÖNCÜLÜK ETTİ

Bu dönemde makine ve donanım imalatı karlılıktaki artışa öncülük etti. Sektörde karlılık ilk çeyrekte yıllık yüzde 21 artarken, toplam kar artışının yüzde 33,7'sini oluşturdu.

Elektronik imalatındaki karlılık yüzde 124,5, demir yolu, gemi, uzay ve havacılık donanımları imalatında yüzde 16,7, yüksek teknoloji imalatında yüzde 47,4 arttı.

Haberin Devamı

Yapay zeka ve yarı iletkenlerle bağlantılı sanayi kollarındaki gelişim, fiber optik, optoelektronik donanımlar ile görüntüleme cihazları imalatındaki karlılığı yükseltti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Akıllı ürünlere olan talebin büyümesi akıllı dron ve diğer akıllı tüketici ürünleri imalatında karlılık artışına etki etti.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, 2025'te önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti. Karlar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,3 ve 2024'te yüzde 3,3 azalmıştı.