Çin'de sanayi şirketlerinin karı arttı

28.04.2026 - 08:59 | Son Güncellenme:

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, martta yüzde 15,8 artarak 6 aydaki en yüksek artışı kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,93 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 arttı.

Karlılıktaki artış, ilk iki aydaki yüzde 15,2'lik yükselişin üzerine çıkarken, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sanayi kuruluşlarının karları, ilk çeyrek genelinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 artış gösterdi.

MAKİNA VE DONANIM İMALATINDAKİ KARLILIK ARTIŞA ÖNCÜLÜK ETTİ

Bu dönemde makine ve donanım imalatı karlılıktaki artışa öncülük etti. Sektörde karlılık ilk çeyrekte yıllık yüzde 21 artarken, toplam kar artışının yüzde 33,7'sini oluşturdu.

Elektronik imalatındaki karlılık yüzde 124,5, demir yolu, gemi, uzay ve havacılık donanımları imalatında yüzde 16,7, yüksek teknoloji imalatında yüzde 47,4 arttı.

Yapay zeka ve yarı iletkenlerle bağlantılı sanayi kollarındaki gelişim, fiber optik, optoelektronik donanımlar ile görüntüleme cihazları imalatındaki karlılığı yükseltti.

Akıllı ürünlere olan talebin büyümesi akıllı dron ve diğer akıllı tüketici ürünleri imalatında karlılık artışına etki etti.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, 2025'te önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti. Karlar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,3 ve 2024'te yüzde 3,3 azalmıştı.

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul kararı! Mehmet Ali Aydınlar'a eski başkanlardan destek
Beyaz Saray’daki gizli toplantı sızdı, kulisler karıştı! İran'ın teklifi ortaya çıktı, Trump ne yanıt verdi? 'Tüm çıkışlar kilitlendi'
1500 yıl önce Kur’an’da yazılmış! Mesele Şii ya da Sünni mi? ‘Devletin ayakta kalma sırrı’
Altında haziran beklentisi! Piyasalarda kafalar karıştı: Müzakere mi, savaş mı?
VALİ DİLEK
İnsanlık algoritmaya karşı
Yılmaz Morgül'ü küstüren şarkıcılar
Sizin oraların nesi meşhur?
Dört açık artırmaya sığan 79 yıllık birikim
Levent'teki saldırıda yeni gelişme
Hava bir anda değişiyor! Meteoroloji ve AKOM gün verdi... Sıcaklık 5 derece birden düşecek
Kanser tedavisi gören eşini öldüren sanığın savunması: 'Halimi hatırımı sormadı, yatarken arkasını döndü'
'Beni tahrik etti' demişti... 9 kurşunla infazda karar değişmedi