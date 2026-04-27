Çin'de sanayi şirketlerinin karı sert yükseldi

Veriler ekonomik toparlanmanın giderek belirginleşen dengesiz yapısına işaret etti. Yapay zekaya bağlı elektronik talebinin etkisiyle Shannon Semiconductor'ın ilk çeyrek net karı 79 kat artarken, tüketiciyle temas eden sektörler zayıf seyir izledi.

Ulusal İstatistik Bürosu yetkilisi Yu Weining "Dış ortamda çok sayıda belirsizlik var ve güçlü yurt içi arz ile zayıf talep arasındaki çelişkinin hala çözülmesi gerekiyor" dedi.

Ülkenin ihracat motoru martta tökezlerken, perakende satışlar ve sanayi üretimi soğudu. Buna karşılık üretici fiyatları yıllardır süren deflasyonist süreçten çıktı. Analistler talebin kırılgan kalmaya devam etmesiyle şirketlerin yükselen maliyetler ve sınırlı fiyatlandırma gücü arasında sıkışabileceği uyarısında bulundu.

ING'nin Çin başekonomisti Lynn Song "Veriler muhtemelen İran'daki savaşın etkisini henüz yansıtmadı" diyerek çatışmanın yurt içi ve yurt dışı büyüme üzerinde artan risklerine dikkat çekti. Song, yüksek enerji fiyatlarının üreticiler için daha yüksek girdi maliyetlerine dönüşeceğini ve bunların ya tüketicilere yansıtılacağını ya da daha ince kar marjları yoluyla absorbe edileceğini belirtti.

Sanayi karı verileri, ana faaliyetlerinden yıllık en az 20 milyon yuan gelir elde eden firmaları kapsıyor.