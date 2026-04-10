Çin'de üretici fiyatları 3,5 yıl sonra ilk kez arttı

10.04.2026 - 09:44 | Son Güncellenme:

#Çin Üretici Fiyatları#Küresel Hammadde Fiyatları#Enflasyon

Çin'de, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan savaşın küresel hammadde ve enerji fiyatlarında yol açtığı artışın etkisiyle üretici fiyatları martta 3,5 yıl aradan sonra ilk kez arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı fiyat artışı verilerine göre, martta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 0,5, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1 yükseldi. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, 2022'nin son çeyreğinden bu yana, 41 aydır süren gerilemenin ardından ilk kez artış kaydetti.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Dong Licüen, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle küresel hammadde ve enerji fiyatlarında yaşanan artışın çok sayıda sektörde fiyatları artırdığı ve düşüşleri sınırladığına işaret ederek, üretici fiyatlarındaki artışın "ithal enflasyon sonucu" olduğunu belirtti. Bu arada Çin hükümetinin bazı endüstrilerdeki kapasite fazlası üretimi ve fiyat düşürmeye yönelik rekabeti önlemek üzere aldığı tedbirlerin de iç pazardaki arz-talep koşullarını iyileştirdiğine dikkati çeken Dong, bunun da fiyat artışlarına yansıdığını değerlendirdi.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde başlayan gerileme sonraki 3 yıl boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 ve 2025'te yüzde 2,6 düşmüştü. Endeks bu yıl da ocakta yüzde 1,4, şubatta yüzde 0,9 gerilemişti.

Tüketici fiyatlarındaki artış sürüyor

Öte yandan enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, martta yüzde 1 arttı. Geçen ay yüzde 1,3 artan TÜFE, son 3 yılın en yüksek artışını kaydetmişti. Çin'de TÜFE, 2023'ten beri yüzde 1'in altında seyrediyordu. Ülkede enflasyon 2023 ve 2024'te yalnızca yüzde 0,2 artmış, 2025'te ise sabit kalmıştı. Çin hükümeti, süregelen deflasyon eğilimi nedeniyle normalde yüzde 3 olarak belirlediği yıllık enflasyon hedefini geçen yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, savaş nedeniyle kesilmişti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor. Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

