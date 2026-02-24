Çin'den ABD'ye tarifeleri iptal etme çağrısı

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in tek taraflı tarifelerin tüm biçimlerine karşı olduğunu, ticaret savaşlarında kazananın olmayacağını, korumacılığın çare olmadığını sürekli yinelediği belirtildi.

ABD'nin karşılıklı tarifeler, fentanil tarifeleri ve diğer tek taraflı tarife gibi tedbirlerinin yalnızca uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarını değil ulusal yasalarını da ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun hiçbir tarafın çıkarına olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD yönetimine ticaret ortaklarına uyguladığı tek taraflı tarife tedbirlerini iptal etme çağrısı yapıldı.

Washington'ın ek tarifeleri sürdürebilmek için ticaret soruşturmaları gibi alternatif tedbirleri değerlendirdiğinin gözlendiği aktarılan açıklamada, Çin'in bunu yakından takip edeceği ve çıkarlarını savunacağı vurgulandı.

ABD YÜKSEK MAHKEMESİNİN TARİFE KARARI

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Söz konusu karar üzerine ABD Başkanı Trump, aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.

Trump, 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.