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Çin'den AB'ye "ticaret savaşına girmeyelim" mesajı

22.09.2026 - 17:02 | Son Güncellenme:

#AB-Çin İlişkileri#Ticaret Savaşı#Stratejik Ortaklık

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile yaptığı telefon görüşmesinde, Avrupa Birliğinin (AB) ülkesine karşı ekonomik korumacı tedbirleri değerlendirdiği bir dönemde, Çin ve AB'nin stratejik ortaklar olduğu ve ticaret savaşına girmemeleri gerektiği mesajını verdi.

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Çinden ABye ticaret savaşına girmeyelim mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Çin ve Almanya'nın, tek taraflılığın ve küreselleşme karşıtı eğilimin güncel etkilerine karşı stratejik iletişimi güçlendirip karşılıklı güven ve pragmatik işbirliğini derinleştirerek dünyaya iki ülkenin çok taraflılığı ve serbest ticareti birlikte savunduğu mesajını vermesi gerektiğini belirtti.

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Almanya'nın akılcı ve pragmatik bir tavrı koruyarak Çin-ABD ilişkilerinde olumlu bir rol oynayacağını, AB'nin korumacılığı reddetmesini ve serbest ticarete bağlı kalmasını teşvik edeceğini umduğunu dile getiren Vang, "Çin ve AB kapsamlı stratejik ortaktır, bir ticaret savaşına girmemelidir." ifadesini kullandı.

Çin, AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası tasarısındaki düzenlemelerden tedirgin

Çin, AB'nin mart ayında duyurduğu, kilit sektörlerde sanayi kapasitesini artırmayı hedefleyen Sanayi Hızlandırma Yasası tasarısında öngörülen menşe kuralları ve teşviklerin, Çinli şirketler açısından yatırım engeli oluşturacağı ve sistematik ayrımcılığa yol açacağını düşünüyor.

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Çin Ticaret Bakanlığının 27 Nisan'da yayımladığı açıklamada, yasa tasarısında bataryalar, elektrikli araçlar, güneş panelleri ve kritik ham maddeleri kapsayan yükselen stratejik sektörlerde kamu ihalelerinde "AB menşeli" ürünlere öncelik tanınması ve teşvik sağlanmasını öngören düzenlemelerin Çin'inkiler dahil yabancı yatırımlar açısından kısıtlayıcı nitelik taşıyacağı, "yatırım engeli" ve "sistematik ayrımcılık" oluşturacağı vurgulanmıştı.

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Yasa tasarısındaki düzenlemelerin, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) üye ülkeler arasında ayrımcılığı yasaklayan "en çok kayırılan ülke" ilkesi ile yabancı şirketlerin ulusal pazarda yerli firmalarla eşit koşullarda rekabet etmesini öngören "ulusal muamele" kuralına aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu düzenlemelerin DTÖ anlaşmalarındaki hükümleri ihlal edeceğine dikkat çekilmişti.

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