Çin'den akaryakıt fiyatlarına müdahale

Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

24.03.2026 - 08:57 | Son Güncellenme:

#Çin#Akaryakıt#Müdahale

Çin, ABD ve İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin uluslararası petrol fiyatlarında yol açtığı ani artış nedeniyle benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında düzenlemeye gitti.

Ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan (NDRC) yapılan açıklamada, bu geceden itibaren, benzinin ton fiyatına 1160 yuan (168,5 dolar) ve motorinin ton fiyatına 1115 yuan (162 dolar) zam yapılacağı belirtildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Açıklamada, normal uluslararası fiyatlara göre benzinin tonuna 2 bin 205 yuan (320,4 dolar) ve motorinin tonuna 2 bin 120 yuan (308,1 dolar) yapılması gereken zammın, fiyat kontrolü sayesinde piyasaya daha düşük yansıtıldığına dikkat çekildi.

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan NDRC, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir yeniden düzenliyor.

Petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata, süreye bakılmadan doğrudan müdahale ediliyor.

Haberin Devamı

AKARYAKIT FİYAT REJİMİNDE İLK OLAĞANÜSTÜ MÜDAHALE

Bu, ülkede akaryakıt fiyat rejiminin uygulandığı 2013'ten bu yana fiyatlara yapılan ilk olağanüstü müdahale oldu.

Haberin Devamı

NDRC, Orta Doğu'da çatışmanın başlamasının ardından 9 Mart'ta yaptığı ilk olağan fiyat düzenlemesinde benzine ton başına 695 yuan (100,8 dolar), motorine ise 670 yuan (97 dolar) zam yapmıştı.

