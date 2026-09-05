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Çin'den döndü, ailesinin atıl arazisini "ihracat" bahçesine dönüştürdü

05.09.2026 - 11:30 | Son Güncellenme:

#Tarım#Serkan Koloğlu#Yaban Mersini

Çin'deki üniversite eğitimi sırasında farklı sektörlerdeki fuarları gezen Serkan Koloğlu, edindiği deneyimlerin ardından Türkiye'ye dönerek yönünü tarıma çevirdi.

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İstanbul'da doğup büyüyen 36 yaşındaki Koloğlu, lise eğitimini İngiltere'de tamamladıktan sonra babasının teşvikiyle Çin'e giderek Çin dili ve edebiyatı ile ekonomi alanında üniversite eğitimi aldı.

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Singapur'da turizm ve otelcilik alanında master da yapan Koloğlu, ülkede bulunduğu dönemde farklı sektörlerdeki fuarlara katılarak iş insanlarıyla tanıştı. Burada, Türkiye'nin coğrafi konumu ve tarımsal üretim kapasitesinin önemli bir avantaj olduğunu fark eden Koloğlu, Türkiye'ye dönerek ailesine ait Antalya'nın Elmalı ilçesindeki atıl durumdaki elma bahçesini daha verimli hale getirmeye karar verdi.

Çinden döndü, ailesinin atıl arazisini ihracat bahçesine dönüştürdü

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Koloğlu, 2023'te 30 dönümlük alanda yaban mersini üretimine başladı. Ürüne yönelik talebin yüksek olması üzerine üretim alanını önce 60, ardından geçen yıl 200 dönüme çıkaran Koloğlu, yıllık 140 ton üretim kapasitesine ulaştı.

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Ürünlerini iç piyasadaki marketlerin yanı sıra Hollanda'ya da gönderen Koloğlu, gelecek yıl üretimini 200 tona çıkarmayı ve farklı ülkelere de ihracat yapmayı hedefliyor.

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Çinden döndü, ailesinin atıl arazisini ihracat bahçesine dönüştürdü

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Bölgenin kadınlarına iş kapısı oldu

Uzak Doğu'dan Elmalı'ya uzanan çiftçilik serüvenini AA muhabirine anlatan Koloğlu, Elmalı'daki elma bahçelerini, manas kurdu nedeniyle verimli kullanamadığını, bu nedenle saksıda üretilen yaban mersinine yöneldiğini söyledi.

İlk olarak 30 dönümlük alanda üretime başladığını ve talep üzerine bahçeyi genişlettiğini belirten Koloğlu, katıldığı fuarlarda Hollandalı bir firma ile anlaşarak ihracata başladığını kaydetti.

Çinden döndü, ailesinin atıl arazisini ihracat bahçesine dönüştürdü

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Hem iç piyasadaki marketlere hem de Hollanda'ya ürün gönderdiğini dile getiren Koloğlu, "Şu anda 140 ton üretiyoruz, seneye 200 ton olacak. Yine de yurt dışındaki talebi karşılayamıyoruz. Talep çok yüksek, dünyada en çok satılan ikinci meyve." dedi.

Koloğlu, ürün hasadının temmuzda başladığını ve 15 Eylül'e kadar devam edeceğini anlattı. Bölgede önemli ölçüde istihdam oluşturduklarının altını çizen Koloğlu, "Bölgedeki kadınlarımız için gelir kapısı oldu. Hasadımız yaklaşık 2,5 ay sürüyor. Her gün yaklaşık 150 kişi istihdam ediliyor, seneye Allah nasip ederse 200-250 kişi olacak." ifadesini kullandı.

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