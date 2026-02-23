'Çin'den ithalatın etkisi izlenmeli'

Çin’den yapılan ithalatın 2024 başından bu yana hacim olarak yüzde 27 arttığını, fiyatların ise yüzde 8 gerilediğini belirten Panetta, bunun Çin rekabetine açık ürünlerde fiyat artışlarını aşağı çektiğini kaydetti. Bu etkinin şimdilik sınırlı olduğunu ancak önümüzdeki aylarda daha belirgin hale gelebileceğini ifade etti.

Mart ayında ECB uzmanlarının yayınlayacağı yeni ekonomik projeksiyonların önümüzdeki aylarda para politikası kararlarına yön vereceğini ifade eden Panetta, para politikasının orta vadeli görünüme bağlı, esnek ve veriye dayalı bir yaklaşımı sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Euro Bölgesi’nde enflasyon ocak ayında yüzde 1,7’ye gerileyerek 16 ayın en düşük seviyesine indi ve ECB’nin yüzde 2 hedefinin altına düştü. Panetta, bu düşüşün orta vadeli değerlendirmeyi önemli ölçüde değiştirmediğini ancak izlenmesi gereken unsurlara işaret ettiğini söyledi.

Panetta ayrıca, euronun ilave değer kazanması veya finansal piyasalarda düzeltme yaşanmasının enflasyon üzerinde aşağı yönlü risk oluşturabileceğini söyledi. Buna karşılık enerji piyasalarının jeopolitik gerilimlere açık olduğunu, emtia fiyatlarındaki artış ya da küresel tedarik zincirlerinde parçalanmanın girdi maliyetlerini yükselterek enflasyonist baskı yaratabileceğini dile getirdi.