Çin'in dış ticaret fazlası 20 ayın zirvesinde

Çin Gümrükler Genel İdaresi, eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, bu dönemde ülkenin ihracatı, yıllık bazda yüzde 36,3 artışla 447,1 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 31 artışla 313,6 milyar dolara yükseldi.

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Eylülde 133,5 milyar dolar olarak hesaplanan dış ticaret fazlası, son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Çin, Ocak 2025'te 137,9 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermişti.

İdareden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vang Cün, ihracattaki artışta yapay zeka bilgisayar sistemleri ve elektrik altyapısına yönelik yoğun küresel talebin çip ve elektronik bileşen ürünlerine talebi artırmasının etkili olduğunu belirtti.

Bu dönemde Çin'in en büyük ticaret ortaklarından ABD'ye ihracatı yüzde 39,5, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine (ASEAN) yüzde 52,2 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 25,2 arttı.

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Ülkenin ithalatı da yılbaşından bu yana artıyor. İthalattaki artışta küresel enerji ve ham madde fiyatlarındaki yükselişin etkisi görülüyor. Dış ticaret fazlası yılın 9 ayında 938,1 milyar dolara ulaşan ülkenin bu yıl da rekor fazla vermesi bekleniyor. Çin'in dış ticaret fazlası, 2025'te 1,19 trilyon doları aşarak rekor seviyeye ulaşmıştı.

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Öte yandan ülkede açıklanan enflasyon verileri ise iç tüketimin hala zayıf seyrettiğine işaret etti. Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yıllık bazda yüzde 0,9 artarak ağustos ayına göre ılımlı bir şekilde hızlansa da beklentilerin altında kaldı.

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Çin'de eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 5 yükselerek, Haziran 2022'den bu yana en hızlı artışını kaydetti. Beklentiler ÜFE'nin yüzde 3,8 artması yönündeydi. Yükselen enerji fiyatları ülkede üretici fiyatlarındaki artışta etkili oldu.

Söz konusu verilerle Çin ekonomi yönetiminin hem kısa hem de uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmak amacıyla daha fazla politika desteği uygulayabileceği öngörülüyor.

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"Çin'in dış ticaret fazlası, bu yıl yine rekor kırabilir"

ING Group Çin Başekonomisti Lynn Song, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Çin'in ihracatı, ithalatı ve ticaret fazlasının eylül ayında beklentileri kolaylıkla aştığını belirtti.

Temel ticaret bağlarının yıl sonuna kadar istikrarlı kalmasının beklendiğini ifade eden Song, bunun da yılın temel büyüme motorunun çalışmaya devam etmesini sağlayacağını kaydetti.

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Eylül ayında ihracatın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğine dikkati çeken Song, bu yılki güçlü performansın teknoloji ve ulaşım sektörlerinde yoğunlaştığını bildirdi.

Song, ihracat destinasyonlarına göre, ticaret anlaşmasının devam etmesiyle ABD'ye yapılan dış satımın toparlanmaya devam ettiğini ifade ederek, "Çin'in ihracatı, hem ürün çeşitliliği hem de destinasyon açısından son 10 yılda önemli ölçüde değişti. Çin katma değer sıralamasında yükseldikçe, en hızlı büyüyen ihracat kalemleri giderek daha yüksek kar marjlı ürünleri içerirken, düşük kaliteli imalat ürünleri bölgedeki diğer yerlere kayıyor." değerlendirmesini yaptı.

İthalattaki artışın eylül ayında yıllık bazda yüzde 31 olarak kaydedildiğini belirten Song, bu oranın ağustos ayındaki yüzde 28,2'lik orandan önemli ölçüde yüksek ve beklentilerin çok üzerinde olduğuna işaret etti.

Song, böylece ilk üç çeyrekteki ithalat büyümesinin yıllık bazda yüzde 27,5 artırarak 2,43 trilyon dolara çıktığı bilgisini paylaşarak, "Yılbaşı beklentileriyle karşılaştırıldığında, ithalat bu yılın en büyük sürprizi oldu. Teknoloji ürünleri ithalat büyümesinin ana itici gücü olmaya devam etti ve bu da Çin'in devam eden teknoloji yarışında harcamalarını sürdürdüğünü gösteriyor." diye konuştu.

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Dış ticaret fazlasının bu yıl yine rekor kırmasının muhtemel olduğunu söyleyen Song, "Yılbaşındaki ithalat artışı, ticaret fazlasını erken dönemde daralttı ancak son aylardaki ihracat artışı, Çin'in geçen yılki rekor kıran 1,2 trilyon dolarlık ticaret fazlasını bu yıl daha da artırmasına olanak sağlıyor." dedi