Çin'in ihracatı savaşa rağmen güçlü artış ivmesini sürdürüyor

Çin Gümrükler Genel İdaresi, Mayıs 2026 dönemini kapsayan dış ticaret verilerini açıkladı. Bu dönemde ülkenin ihracatı, yıllık bazda yüzde 19,4 artışla 376,7 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 24,3 artışla 271,3 milyar dolara yükseldi.

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Mayısta 105,4 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, nisandaki 84,8 milyar dolarlık fazlaya kıyasla belirgin artış kaydetti.

Bu dönemde Çin'in en büyük ticaret ortaklarından ABD'ye ihracatı yüzde 35,4, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine (ASEAN) yüzde 7,6 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 24,3 arttı.

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Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kesinti nedeniyle dünyada enerji, ham madde ve ulaştırma maliyetlerinin arttığı bir dönemde Çin'in ihracatı, son iki aydaki güçlü ivmesiyle küresel ekonomideki dalgalanmalara karşın direncini de gösterdi.

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Çin'in ihracatı ocak ve şubat aylarında yüzde 21,8 artışla yıla iyi bir başlangıç yapmasının ardından, Orta Doğu'da başlayan savaşın ilk etkilerinin hissedildiği mart ayında yüzde 2,5 artışla yavaşlama işareti vermiş, ardından nisan ayında yüzde 14,1 artışla güçlü bir toparlanma göstermişti.

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İthalattaki artış da sürüyor

Ülkenin ithalatı yılın başından bu yana yakaladığı güçlü ivmeyi mayısta da sürdürdü. İthalattaki artışta küresel enerji ve ham madde fiyatlarındaki yükselişin etkisi görüldü.

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Çin'in ithalatı yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 19,8 arttıktan sonra, savaşın etkilerinin görülmesinden itibaren martta yüzde 27,8 ve nisanda yüzde 25,3 artış kaydetmişti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, savaş nedeniyle kesilmişti

Orta Doğu'daki savaş, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin büyük ölçüde kesilmesine yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ın hidrokarbon kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştıran Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

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Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler, küresel petrol tedarikinde aksamalara ve petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.