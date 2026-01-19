Çin'in kömür üretimi rekor kırdı

Açıklanan hükümet verilerine göre, kömür üretimi 2025 yılında yüzde 1,2 artışla 4,83 milyar tona yükseldi. Bu artış, ikinci yarıda üretimi kısan güvenlik denetimlerine rağmen gerçekleşti. Termik enerji üretimi ise yüzde 1 düşüş göstererek son on yılın ilk yıllık düşüşünü kaydetti.

Doğal gaz üretimi üst üste 33. yıl yeni zirveye ulaşırken, ham petrol üretimi 2015'ten bu yana geçilemeyen bir rekoru aştı.