Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin'in kömür üretimi rekor kırdı
HaberlerUzmanparaÇin'in kömür üretimi rekor kırdı

Çin'in kömür üretimi rekor kırdı

Çin'in kömür üretimi geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Ancak ülkenin elektrik santralleri, temiz enerji kaynaklarındaki artış nedeniyle daha az fosil yakıt tüketti.

19.01.2026 - 08:50 | | Foreks Haber
Çin'in kömür üretimi rekor kırdı

Açıklanan hükümet verilerine göre, kömür üretimi 2025 yılında yüzde 1,2 artışla 4,83 milyar tona yükseldi. Bu artış, ikinci yarıda üretimi kısan güvenlik denetimlerine rağmen gerçekleşti. Termik enerji üretimi ise yüzde 1 düşüş göstererek son on yılın ilk yıllık düşüşünü kaydetti.

Haberin Devamı

Doğal gaz üretimi üst üste 33. yıl yeni zirveye ulaşırken, ham petrol üretimi 2015'ten bu yana geçilemeyen bir rekoru aştı.

Yaban domuzunu eliyle yakalayan adama müjde!

Yaban domuzunu eliyle yakalayan adama müjde!

Çatıdan kopan kar kütlesi otomobili ezdi: Büyük hasar kamerada

Çatıdan kopan kar kütlesi otomobili ezdi: Büyük hasar kamerada