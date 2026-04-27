Citi'den petrol tahmini
Citi'den petrol tahmini

27.04.2026 - 09:16

#Citi#Petrol#Tahmin

Citi, Brent petrol için 2026 yılının geri kalanına ilişkin ortalama fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Citiden petrol tahmini

Citi, Brent petrol için 2026 yılının geri kalanına ilişkin ortalama fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize ederken, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışındaki aksaklıkların haziran sonuna kadar sürmesi halinde fiyatların varil başına 150 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

Banka, baz senaryosunda Brent için 2026'nın ikinci çeyreğinde 110 dolar, üçüncü çeyreğinde 95 dolar ve dördüncü çeyreğinde 80 dolar ortalama fiyat öngörürken, bu senaryoya %50 olasılık verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRABD-İran restleşmesi sonrası altında konuşulan yeni rakam!Haberi Görüntüle

Citi ayrıca, ABD ile İran arasında ikinci tur barış görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik beklentisini nisan ortası-sonu aralığından mayıs sonuna erteledi.

Bankanın %30 olasılık verdiği iyimser senaryoda ise mevcut kesinti seviyelerine benzer şekilde petrol akışındaki aksaklıkların haziran sonuna kadar devam edeceği varsayılıyor. Bu durumda Brent petrolün varil fiyatının 150 dolara kadar sıçrayabileceği, ikinci ve üçüncü çeyreklerde ortalama 130 dolar civarında seyrettikten sonra yılın son çeyreğinde 100 dolara gerileyebileceği öngörüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... TOKİ'den İstanbul'da kiralık konut hazırlığı: Piyasanın yarısına ev geliyorHaberi Görüntüle
Eski hakemlerden Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tartışmalı pozisyonlarına son nokta Ciddi bir hata
Trump’ı hedef alan saldırganın notlarında İran detayı Washingtonda en kötü senaryo
Yetiştirme yurdundan kabin memurluğuna Kendime ait diyebileceğim bir yer yoktu
TOKİden İstanbulda kiralık konut hazırlığı: Piyasanın yarısına ev geliyor
Özay Şendir
Tunca Bengin
Cem Kılıç
Didem Özel Tümer
Abdullah Karakuş
Hakkı Öcal
Dr. Demet Erciyes
Asu Maro
Prof. Dr. Mahmut Özer
Çin’e bakır yerine kaldırım taşı gönderildi iddiası 36 milyon dolarlık vurgun
İletişim Başkanı Durandan 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım
Orman yangınlarına ilişkin iki bakandan ortak açıklama 30 il için alarm verildi
Iğdır’da şüpheli ölüm Evde 1’i kadın 2 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
