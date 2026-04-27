Citi'den petrol tahmini

Citi, Brent petrol için 2026 yılının geri kalanına ilişkin ortalama fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize ederken, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışındaki aksaklıkların haziran sonuna kadar sürmesi halinde fiyatların varil başına 150 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

Banka, baz senaryosunda Brent için 2026'nın ikinci çeyreğinde 110 dolar, üçüncü çeyreğinde 95 dolar ve dördüncü çeyreğinde 80 dolar ortalama fiyat öngörürken, bu senaryoya %50 olasılık verdi.

Citi ayrıca, ABD ile İran arasında ikinci tur barış görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik beklentisini nisan ortası-sonu aralığından mayıs sonuna erteledi.

Bankanın %30 olasılık verdiği iyimser senaryoda ise mevcut kesinti seviyelerine benzer şekilde petrol akışındaki aksaklıkların haziran sonuna kadar devam edeceği varsayılıyor. Bu durumda Brent petrolün varil fiyatının 150 dolara kadar sıçrayabileceği, ikinci ve üçüncü çeyreklerde ortalama 130 dolar civarında seyrettikten sonra yılın son çeyreğinde 100 dolara gerileyebileceği öngörüldü.