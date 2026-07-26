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COBRA II 4x4 zırhlı araçların Romanya'ya teslimatı başladı

26.07.2026 - 12:47 | Son Güncellenme:

#Romanya COBRA II Teslimatı#Savunma Sanayisi İhracatı#Otokar Otomecanica

Tümüyle Romanya'da üretilen Türk savunma sanayisi ürünü COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlarının Romanya Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı başladı.

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COBRA II 4x4 zırhlı araçların Romanyaya teslimatı başladı

Türk savunma sanayisinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük zırhlı kara aracı ihracatı olan 1059 adetlik Romanya COBRA II projesinde yeni bir aşamaya geçildi.bTürkiye'de üretilen araçların teslimatının ardından tümüyle Romanya’nın Mediaş kentindeki tesiste üretilen ilk COBRA II'ler Romanya Silahlı Kuvvetleri'ne sunuldu.

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Seri üretimin planlandığı şekilde ilerlemesi ve teslimatların başlamasıyla birlikte Otokar'ın Automecanica Mediaș tesisi, şirketin Avrupa'daki üretim merkezi ve Avrupa Birliği'ndeki ilk üretim tesisi haline geldi. Böylece Romanya, 4x4 bir zırhlı aracı yalnızca monte etmekle kalmayıp üretimin tüm aşamalarını gerçekleştirebilecek kabiliyete kavuştu.

Romanya'nın sipariş ettiği 1059 COBRA II aracından 780'den fazlası, 5 yıl içinde Mediaș'ta üretilecek. Projede şu ana kadar yaklaşık 300 araç teslim edildi. 2026 yılı içinde 4 yeni varyant dahil olmak üzere 216 aracın teslim edilmesi planlanıyor.

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TESİS YENİ İHRACAT FIRSATLARINI DESTEKLEYECEK

Automecanica Mediaş Genel Müdürü Yusuf Fettahlıoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Romanya üretimi COBRA II araçlarının teslimatlarının resmen başladığını bildirdi. Fettahlıoğlu, şunları kaydetti:

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"Bu yatırım, üretim hattının ötesinde Romanya'ya uzun vadede ileri üretim bilgi birikimi, teknoloji transferi ve mühendislik kabiliyetleri açısından önemli kazanımları sağlıyor. Mediaș tesisi, yalnızca Romanya Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda NATO ve Avrupa Birliği savunma programları kapsamında gelecekteki ihracat fırsatlarını da destekleyebilecek bölgesel bir kara sistemleri merkezi haline geliyor."

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SADECE MONTAJ DEĞİL, ENTEGRE ÜRETİM SÜRECİ

Automecanica Mediaș, Otokar'ın Avrupa'daki üretim tesisi ve Avrupa Birliği sınırları içindeki ilk üretim merkezi olma özelliğini taşıyor. Türkiye'deki üretim tesislerinde uygulanan standartlar Mediaș'ta da aynen uygulanıyor.

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Yaklaşık 140 bin metrekare alana yayılan Mediaş tesisi, NATO standartlarında altyapıya sahip bulunuyor. Tesis modern üretim ekipmanlarıyla donatıldı. Bu tesisle birlikte Romanya, artık bir 4x4 zırhlı aracı yalnızca monte eden değil, üretimin tüm aşamalarını gerçekleştirebilen sanayi altyapısına sahip oldu.

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Mediaş'taki seri üretim aynı zamanda bölgede nitelikli ve kalıcı istihdam oluşturuyor. Son dönemde tesiste yaklaşık 100 yeni çalışan işe alınırken, üretim ekibinin büyüklüğü 300'ü aştı. İdari kadrolarda da farklı pozisyonlar için yeni istihdam sağlandı. Üretim hacmine bağlı olarak Otokar'ın Mediaş'taki toplam çalışan sayısının kısa süre içinde 400'e yaklaşması bekleniyor.

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COBRA II, 2013 yılından bu yana 13 ülkede 20'den fazla kullanıcı tarafından tercih edildi. Bunların arasında NATO bünyesinde görev yapan 600'den fazla araç da bulunuyor. COBRA II, dünyanın farklı noktalarında 30 farklı varyantla görev yapıyor. Otokar, Romanya için personel taşıyıcı, keşif aracı, uzaktan komutalı silah sistemi (RCWS) entegre personel taşıyıcı, KBRN keşif aracı ve ambulans gibi farklı varyantlar üretiyor.

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