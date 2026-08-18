Çocuk sağlığını tehdit eden kalemlik piyasadan toplatılıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yeni eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken, Ticaret Bakanlığı olarak; evlatlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla kırtasiye ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimlerimizi sıklaştırdık. Denetimlerimiz kapsamında yapılan analizlerde, ilgili kalem kutusunda mevzuatta belirlenen limitlerin üzerinde Kısa Zincir Klorlu Parafinler (SCCP) / Alkan C10-C13 tespit edilmiştir. Güvensiz olduğu belirlenen ürün için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı uygulanmıştır. Çocuklarımızın okulda kullandığı kalem kutusundan defterine, çantasından diğer kırtasiye malzemelerine kadar tüm ürünlerin güvenli ve mevzuata uygun olması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Çünkü çocuklarımızın sağlığı, her türlü ticari kaygının üzerindedir" denildi.