Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağından siyah püre üretti

Yaklaşık 14 yıl önce Güney Kore gezisinde siyah sarımsakla tanışan Halit Cebeci, 2015 yılında bu alanda yatırım yapmaya karar verdi. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden bilimsel, KOSGEB'den de proje bazlı destek alan Cebeci, denemelerinin ardından fermantasyon yöntemiyle siyah sarımsak üretmeye başladı.

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Kastamonu'da küçük bir dükkanda başladığı üretimi zamanla büyüten Cebeci, çalışmalarını 750 metrekarelik tesiste sürdürüyor. Siyah sarımsaktan farklı ürünler geliştirmeye yönelen Cebeci, çalışmalar sonucu siyah püre üretti.

Cebeci, AA muhabirine, üretimlerinde yalnızca coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağını kullandıklarını söyledi. Yaklaşık 11 yıldır siyah sarımsak üzerine çalıştıklarını belirten Cebeci, "Her yıl üretim kapasitemizi artırarak devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 30 ton siyah sarımsak ürettik. Üretimimizde sadece coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağını kullanıyoruz. Taşköprü sarımsağı, çok kıymetli bir ürün. Biz de onun peşinde gidiyoruz. Her yıl değişik ürünler geliştiriyoruz. Siyah sarımsak püresi bunlardan biri." dedi.

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Siyah sarımsağın gurme bir ürün olduğuna dikkati çeken Cebeci, şöyle devam etti: "İnovatif bir ürün. Taşköprü sarımsağı, bölgede 'beyaz altın' diye isimlendiriliyor. Biz de siyah sarımsağa 'siyah inci' diyoruz. Değişik bir tat, gurme bir lezzet. Oldukça sağlıklı, içeriğinde hiçbir katkı maddesi olmayan bir ürün. Siyah sarımsak püresinin değişik versiyonlarını da yaptık. Nar ekşilisi bunlardan biri. Farklı şekillerde tüketilebilir. Kızarmış ekmeğin üzerine sürüp tüketebileceğiniz gibi salataların üzerine serpiştirmek mümkün. Sos yapmak mümkün. Yemeklerin, etin, balığın yanında çok güzel bir meze olabiliyor."

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Cebeci, siyah sarımsak ürünlerini farklı zincir marketlerde sattıklarını ve çevrim içi olarak tüketicilere ulaştırdıklarını anlattı. Firmanın gıda mühendisi Büşra Boz da ürünlerinde katkı maddesinin bulunmadığını söyledi.

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Siyah sarımsak dişlerini ezerek püre ürettiklerini anlatan Boz, "Onun dışında farklı inovasyonlarımız da var. Nar ekşilisini yapıyoruz. Püreyi salatalarda, marinasyonlarda kullanabiliyorsunuz. Ekmeğin üzerine sürüp direkt de yiyebilirsiniz. Tamamen gurme bir ürün. Başta bu ürüne ön yargılı yaklaşıyorlar ama yediklerinde farklı bir tatla karşılaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Ürünün belirgin bir kokusunun bulunmadığına işaret eden Boz, tüketicilerden olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.