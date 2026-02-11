Commerzbank'ın karı tahminleri aştı

Almanya’nın ikinci büyük bankası Commerzbank'ın karı ve gelirleri analist beklentilerini geride bıraktı. 2025 dördüncü çeyrekte Commerzbank'ın gelirleri, 3,08 milyar euro olan beklentinin üzerine çıkarak 3,14 milyar euro oldu. Banka dördüncü çeyrekte 657 milyon euro olan beklentilerin üzerinde, 737 milyon euro net kar açıkladı.

Net faiz geliri 2,05 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu kalemde beklenti 2,04 milyar euroydu. Net komisyon geliri ise 1,03 milyar euro ile 1,02 milyar euroluk beklentinin hafif üzerinde geldi. Buna karşılık faaliyet giderleri 1,81 milyar euro ile 1,76 milyar euro seviyesindeki beklentileri geride bıraktı.

Net maddi özkaynak karlılığı (RoTE) %10,1 olarak kaydedildi. Çekirdek ana sermaye yeterlilik oranı (CET1) ise dördüncü çeyrek sonunda %14,7 oldu ve piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Commerzbank, hisse başına 1,10 euro temettü de duyurdu.