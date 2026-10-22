COP31 Başkanı Kurum, “Kasım ayında dünya Türkiye'den sesini duyuracak ve bütün dünyanın gözü kulağı Türkiye'de olacak. Şu ana kadar 85 lider katılımını bildirdi. 300'e yakın bakan yine ülkemizi bu kapsamda ziyaret edecek” dedi. COP31 Alanı hakkında bilgi veren Bakan Kurum, 1 milyon 100 bin metrekarelik COP Alanı’nın Mavi ve Yeşil bölge olarak ikiye ayrıldığını belirterek “Burada 159 pavilyon ve 90 delegasyon ofisi başvurusu onayladık ki bu da COP tarihinin en yüksek başvuru sayısı” ifadelerini kullandı. Sürdürülebilir çevreci ulaşımla alanda 1 milyonu aşkın ziyaretçinin ağırlanacağını anlatan Bakan Kurum, COP31’in Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturacağına dikkat çekti. İnşa edilen tüm yapıların COP31 Zirvesi’den sonra Antalya’nın turizmine katkı sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Kurum, “Biz 1 milyon metrekarelik bu alanı sadece Antalya'mızda gerçekleştirilecek 12 günlük bir organizasyon için kurmadık. Yalnızca Mavi Bölge’de 35 bin metrekarenin üzerinde kalıcı yapı inşa ettik. Yine yenilediğimiz yollar güçlendirdiğimiz ulaşım bağlantıları da zirveden sonra Antalya'mıza hizmet etmeye devam edecek” diye konuştu.

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Türkiye ilk kez dünyanın en önemli iklim organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Sözleşmeye taraf olan 190’dan fazla ülkenin temsil edildiği COP organizasyonlarında ülkeler dünyanın ortak geleceğine yön verecek iklim politikalarını masaya yatıracak. Bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenlenecek organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık edecek.

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BAKAN KURUM VE ÇİFTÇİ KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILDI

COP31 Başkanı Kurum, bugün beraberinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Antalya’nın ev sahipliğinde 9-20 Kasım’da düzenlenecek COP31 için hazırlanan alanda incelemelerde bulundu. COP31 Alanı Koordinasyon Toplantısı’na katılan Bakan Kurum ve Çiftçi, son duruma ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanı Levent Sungur, Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve COP31 Operasyon Yönetimi Koordinatörü Halil Erdoğan’dan bilgi aldı. Toplantıya Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Jandarma Genel Komutanı Org. Ali Çardakcı, Jandarma Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Birleşmiş Milletler Sekretaryası temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve diğer yerel yöneticiler katıldı. Toplantının ardından iki bakan basın mensuplarına açıklama yaptı.

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SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

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COP31 Başkanı Kurum, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde COP31 Başkanlığı’nı aldığı günden bu yana yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Bugün Bakan Çiftçi ile sahada kapsamlı bir inceleme yaptıklarını dile getiren COP31 Başkanı Kurum, “Artık son aşamaya geldiğimizi ve büyük ölçüde hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Zirvemiz 9 Kasımda bu alanda başlıyor, 20 Kasıma kadar sürecek. 11-12 Kasım'da Liderler Zirvesi'ni gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar 85 lider katılımını bildirdi. Birleşmiş Milletler'den arkadaşların ifade ettiği 300'e yakın bakan yine ülkemizi bu kapsamda ziyaret edecek” dedi.

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“COP TARİHİNİN EN YÜKSEK BAŞVURU SAYISI”

COP31 Alanı hakkında bilgi veren Bakan Kurum, 1 milyon 100 bin metrekarelik COP Alanı’nın Mavi ve Yeşil bölge olarak ikiye ayrıldığını belirterek şöyle devam etti: Bulunduğumuz alan Mavi Bölge. Liderleri, heyetleri ağırlayacağımız ve aynı zamanda iklim müzakerelerini gerçekleştireceğimiz alanda bulunuyoruz. Bu arada 159 pavilyon ve 90 delegasyon ofisi başvurusu onayladık ki bu da COP tarihinin en yüksek başvuru sayısı. Bunu da Birleşmiş Milletler yetkilileri bizlerle paylaştı. Yine Mavi Bölge’de liderlerin konuşmalarını yapacağı 2 genel kurul salonumuz var. İki genel kurul salonu, 28 toplantı salonu ve 6 özel etkinlik alanını hazır hale getirdik. Sizler gibi 4 bin ulusal ve uluslararası medya mensubuna hizmet verecek bir medya merkezi kurduk ve bu kapsamda yine şu ana kadar 3 bin medya temsilcimiz akreditasyonunu tamamladı. Burada da 300'ün üzerinde basın toplantısı gerçekleştirilecek ve 40 canlı yayın noktasından Türkiye'nin duruşunu, iklimdeki liderliğini inşallah tüm dünyaya aktaracağız.

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“TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AÇIK HAVA GÖSTERİ ALANI OLACAK”

COP31 Başkanı Kurum, Yeşil Bölge’nin ise Türkiye’nin geleneklerini, iklim alanındaki örnek uygulamalarını dünyaya sunacağı vitrin olacağını anlattı: Yeşil Bölgemiz Türkiye'ye dair her şeyi bulabileceğimiz bir alan. Yeşil bölge bizim dünyaya açılan vitrinimiz olacak. Burada etkinlik alanları, sergiler, konserler, çocuk oyun alanları, çocuk adasıyla çocuklarımızın, teknoloji hub'ıyla da gençlerimizin doyasıya eğleneceği alanlar olacak. Yine Türk gastronomisinin burada Antalya, Gaziantep, Konya gibi 7 bölgeden mutfağımızı ve buradaki kültürel değerlerimizi etkinliklerimizle gelen misafirlerimize aktarmış olacağız. Türk'ün hoşgörüsünü, Türk'ün misafirperverliğini yine COP'un tüm alanında hissedeceğiz. Dolayısıyla bu mekanlar adeta ülkemizin bir izdüşümü olacaktır. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük açık hava gösteri alanı olacak.

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SIFIR ATIK KÖYLERİ

COP31 Başkanı Kurum organizasyonun Sıfır Atık bilinciyle yürütüleceğini işaret etti: Türkiye'nin dünyaya imzası olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık da COP'un her alanında hissedilecek. Burada atıksız mutfağımız, Sıfır Atık müzemiz hazır. Yine Antalya'mızın Solak, Demirciler ve Ormana köyleri de her anlamıyla Sıfır Atık köyleri olacak. Burada da Valiliğimiz koordinasyonunda bu köylerimizi organizasyona hazırlıyoruz. Konferans boyunca alanımıza 1 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. Bu ziyaretçiler burada etkinliklere katılacak, sanat atölyelerinde yine iklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğinin etkilerini hissedeceğimiz buna ilişkin çözümleri ortaya koyacağımız, tüm dünyayla bilginin teknolojinin paylaşılacağı bir Yeşil Bölge’yi Antalya'mıza kazandırmış olduk. Festival tadında gerçekleşecek bu zirveye tüm Türkiye'yi tüm dünyayı davet ediyorum.

“KASIM AYINDA DÜNYA TÜRKİYE'DEN SESİNİ DUYURACAK”

COP31 için bugüne kadar 154 ülkeden 45 bin kişilik gönüllülük başvurusu aldıklarını açıklayan Bakan Kurum, Türkiye’den 2 bine yakın STK’nın, birçok belediyenin ve kamu kuruluşunun organizasyonda yer alacağını belirtti. Bakan Kurum, “Kasım ayında dünya Türkiye'den sesini duyuracak ve bütün dünyanın gözü kulağı Türkiye'de olacak” diye konuştu.



“4 ANA ARTERDE 21 KİLOMETREYİ AŞAN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK”

Bu kadar büyük bir organizasyon için ulaşım ve güvenlik yönetiminin önemine dikkat çeken Bakan Kurum sürdürülebilir çevreci ulaşımla alanda 1 milyonu aşkın ziyaretçinin transfer edileceğini anlattı: Bu kapsamda 38 kilometre yolu baştan aşağı yeniledik. Dört ana arterde 21 kilometreyi aşan bir çalışma yürüttük ve buraya gelen misafirlerimizin rahat huzurlu güvenli bir ortamda ulaşımını sağlamak adına yine 16 bin metrekarelik imalatı da tamamladık. Yine Antalya Büyükşehir Belediyemiz de bu anlamda koordinasyon içerisinde konaklama bölgelerinden alana doğru uzanan hatları kurguladık. 7 karayolu güzergahı ve tramvay hattı üzerinden ulaşım sağlanacak. Yani 1 milyonu aşkın ziyaretçimizin bu alana güvenli ulaşımını sağlayacağız. 7 karayolu güzergahı ve tramvay hattı ile birlikte hiçbir misafirimizin sorun yaşamadan katılımını değerlendiriyoruz. Tabii bu anlamda ilave 630 aracı devreye alıyoruz. Katılımcılarımız bu kapsamda düşük emisyonlu otobüslerle ana noktaya ulaşacak ve oradan da elektrikli yine araçlarla servislerle alana geçecek. Böylece bir yandan misafirlerimizin transferlerini kusursuz bir şekilde sağlarken diğer yandan da ortak evimiz dünyamızı korumaya devam ediyoruz.



“1 MİLYON METREKARELİK BU ALANI 12 GÜNLÜK BİR ORGANİZASYON İÇİN KURMADIK”

Bakan Kurum, COP31 için kurulan yeni yapıların ve altyapının organizasyonun ardından Antalya ekonomisi ve turizmine katkı sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi: Biz tüm bu çalışmaları yürütürken Antalya'mızın da faydasını merkeze aldık. Şöyle ki biz 1 milyon metrekarelik bu alanı sadece Antalya'mızda gerçekleştirilecek 12 günlük bir organizasyon için kurmadık. Yalnızca Mavi Bölge’de 35 bin metrekarenin üzerinde kalıcı yapı inşa ettik. Yine yenilediğimiz yollar güçlendirdiğimiz ulaşım bağlantıları da zirveden sonra Antalya'mıza hizmet etmeye devam edecek. Expo 2016 Alanı’na yaptığımız bu muazzam yatırımlarımızla Antalya'mız ulusal ve uluslararası anlamda tüm organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek konuma erişti. Yani Türkiye'nin hatta dünyanın sayılı bu anlamda altyapıya sahip bir organizasyonundan bahsediyoruz ve bu muazzam yatırımlar bu anlamda fuarlara, kongrelere ev sahipliği yapabilecek kalıcı bir altyapıya sahip oldu. Sözün özü bu alandan misafirlerimizi 20 Kasım'da uğurlayacağız. Ancak bu mekan Antalya'mıza ülkemize her alanda hizmet etmeye devam edecek.



“BU DEV ORGANİZASYONDA ŞEHRİMİZ TİCARİ HAREKETLİLİK KAZANACAK”

COP31’in Antalya’ya kazandıracağı ekonomik katkıya işaret eden Bakan Kurum, “Mevcut çalışmalarımıza göre COP31 Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturacak. Dahası çarpan etkisiyle toplam katma değerin 3-4 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu dev organizasyonda şehrimizin esnafı bu anlamda işte konaklamadan ulaşıma, burada perakendeden inşaat ve prodüksiyona kadar birçok sektörümüz de bu anlamda ticari hareketlilik kazanacak” dedi.



“DÜNYAYI TÜRKİYE'DE BULUŞTURACAĞIZ”

Türkiye’nin ‘Diyalog’, ‘Uzlaşı’ ve ‘Aksiyon’ yaklaşımıyla iklim taahhütlerinin sahada projelere dönüştüğü ‘Uygulama COP’u hedefine dikkat çeken COP31 Başkanı Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı: Her ne kadar COP31 resmi olarak 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleşse de COP31'in karnesi 20 Kasım akşamı verilmeyecek. İnanıyorum ki ilk günden itibaren ‘diyalog uzlaşı aksiyon’ temelleri üzerine kurguladığımız ve yola çıktığımız bu uygulama COP’u bundan sonraki iklim politikalarında kalıcı bir iz bırakacaktır. Dünyanın geldiği noktada Paris Anlaşmasının ikinci 10 yılında artık kalıcı uygulamaları hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda aksiyonu, bu konuda eylemi ön plana çıkaran ve taahhütlerin artık uygulamaya geçirildiği bir COP31'i hayata geçirmek istiyoruz. Bizim bu zirvede hedefimiz açıktır. Konuşulanların masada kalmadığı, taahhütlerin somut uygulamalara dönüştüğü bir COP’u gerçekleştirmek istiyoruz. Ülkemizin 50 yılını planladığımız bir organizasyondan bahsediyoruz. Kıtalararası köprü olacağız. Yani doğuyla batı, kuzeyle güney arasında bütün medeniyetlerin buluşma noktası olan Türkiye'de köprü vazifesi görecek ve dünyayı Türkiye'de buluşturacağız. Türkiye'den küresel iklim gündemine yön vermeyi amaçlayacak bir başkanlık sürecini yürütüyor olacağız.

TÜRKİYE 1 YILDIR DÜNYA İKLİM DİPLOMİSİSİNİN MERKEZİNDE

Geçen yıl 22 Kasım’da Brezilya’da düzenlenen COP30’da Türkiye’nin ev sahipliğinin açıklanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 50’den fazla ülkeyle doğrudan temas kurdu. Japonya, Azerbaycan, Almanya, Danimarka, ABD’deki önemli iklim zirvelerine katılan COP31 Başkanı Kurum, son olarak Avustralya’ya giderek Pasifik ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu’daki Pre-COP toplantısına başkanlık etti.