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COP31'de "küresel iklim politikası" Mavi Bölge'de şekillenecek

07.11.2026 - 13:22 | Son Güncellenme:

#COP31 Zirvesi#İklim Değişikliği#Mavi Bölge

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), dünya liderleri, iklimin geleceğini Mavi Bölge'de müzakere edecek.

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COP31de küresel iklim politikası Mavi Bölgede şekillenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi'ne 2 gün kaldı.

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Toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek zirvede, dünya liderleri, iklimin geleceğini 527 bin metrekarelik Mavi Bölge'de görüşecek.

Devlet başkanları ve bakanların, ulusal delegasyonların, akredite gözlemcilerin, uluslararası kuruluşların küresel iklim politikasını şekillendireceği bölge, iklim alanındaki kararların müzakere edilip kabul edildiği diplomatik bir merkez olacak.

Mavi Bölge'de farklı mekanları birbirine bağlayan Barış Yolu ise gölet boyunca uzanan güzergahıyla ulaşım, dinlenme, buluşma ve yeme-içme ihtiyaçlarını aynı hat üzerinde bir araya getirecek.

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Barış Yolu güzergahı üzerindeki kiosklar ve ikram noktaları, katılımcıların yoğun toplantı programları arasında günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarına imkan sunacak. Dinlenme alanları ve peyzaj düzenlemeleri ise güzergahı, konferans yaşamının doğal buluşma noktalarından birine dönüştürecek.

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"Aynı gökkubbe altında buluşma" fikrini yansıtan Barış Yolu, resmi toplantıların yanı sıra yeni diyalogların ve işbirliklerinin gelişmesine de zemin hazırlayacak. Bu yönüyle Barış Yolu, COP31'in "diyalog, uzlaşı ve aksiyon vizyonunu" katılımcıların günlük deneyimine taşıyacak.

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Mavi Bölge'de en büyük genel kurul salonuna "Anadolu" ismi verildi. Devlet ve hükümet temsilcilerinin ağırlanacağı, müzakerelerin yürütüleceği salon 1794 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek. 828 kişilik bir diğer genel kurul salonuna da "Akdeniz Genel Kurul Salonu" denildi. Mavi Bölge'de ayrıca Antalya Salonu da bulunacak.

İki basın toplantısı salonundan birine dünyaca tanınan mutasavvıf ve İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek "Mevlana Basın Toplantısı Salonu" ismi verildi. Diğer basın toplantısı salonu da ismini Türk şair ve mutasavvıf Yunus Emre'den aldı.

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Mavi Bölge'de Selimiye, Evliya Çelebi, Ayder, Göbeklitepe, Topkapı, Kaçkar, Zeugma, Kapadokya, Boğaziçi, Patara, Sümela, Sezai Karakoç, Piri Reis, Harput, Mimar Sinan, Ağrı Dağı, Van Gölü, Troya, Fethiye, Pamukkale, Efes, Gelibolu, Ahlat, Uludağ, Çatalhöyük ve Aspendos isimli toplantı odaları olacak. Yan etkinlik alanlarına da Uzungöl, Likya, Assos, Perge, Ahi Evran, Aşık Veysel ve Hattuşa isimleri verildi.

 

 

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