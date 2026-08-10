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Çukurova Havalimanı 2 yılda 10 milyondan fazla yolcu ağırladı

10.08.2026 - 12:08 | Son Güncellenme:

#Çukurova Havalimanı#Yolcu Trafiği#Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın 2 yılda 10,57 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.

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Çukurova Havalimanı 2 yılda 10 milyondan fazla yolcu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın 2. yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

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Türkiye’nin gökyüzüne açılan 58. kapısı Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın yolcu ve uçak trafiğini değerlendiren Bakan Uraloğlu, “Havalimanımız 2 yılda 10,57 Milyondan fazla yolcuyu ağırladı, yaklaşık 68 bin uçak havalimanımıza iniş-kalkış yaptı.” açıklamasında bulundu.

YOLCU TRAFİĞİ İLK YEDİ AYDA 3 MİLYON 41 BİN 909’A ULAŞTI

Bakan Uraloğlu, 2026 yılının ilk 7 ayına ilişkin verileri de değerlendirerek, “Ocak-Temmuz döneminde havalimanımızda 19 bin 238 uçak, 3 miyon 41 bin 909 yolcu trafiği gerçekleşti” dedi.

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“ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE AÇILAN EN ÖNEMLİ KAPILARINDAN BİRİ”

Bakan Uraloğlu, havalimanının yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı olduğunu belirterek “3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pistine en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet eden havalimanımız, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından da biridir.” dedi

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