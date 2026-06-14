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Karar, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 2 ilin sınırı yeniden belirlendi

14.06.2026 - 10:28 | Son Güncellenme:

#Muş-Bitlis Sınırı#Cumhurbaşkanı Kararı#Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, Muş ile Bitlis arasındaki il sınırı yeniden belirlenerek resmiyet kazandı.

Karar, Erdoğanın imzasıyla Resmi Gazetede 2 ilin sınırı yeniden belirlendi

12 Haziran 2026 tarihli ve 11426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi ile Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki il sınırının tespitine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulduğu belirtildi. Karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında alındı.

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Kararın ekinde yer alan kroki ve koordinatlara göre sınır hattı, Karasu Nehri'nden başlayarak Ayzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi, Gevot Tepesi ve Püşürük Tepesi gibi çeşitli noktalar üzerinden geçirilerek belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, Muş ile Bitlis arasındaki söz konusu sınır hattına ilişkin idari belirsizlikler de giderilmiş oldu. Kararda ayrıca, tarafların karşı taraf sınırları içerisinde kalan genel ve özel haklarının saklı olduğu hükmüne de yer verildi.

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