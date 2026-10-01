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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplanıyor

01.10.2026 - 09:10 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Fon Koordinasyon Kurulu#Yatırım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantısını yarın sabah gerçekleştireceğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplanıyor

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu, 2. toplantısını yarın sabah gerçekleştirecektir. Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır. BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup, Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Kurumlarımız, kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmektedir. Dezenformasyonlara itibar edilmemelidir."

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Sürecin her aşamasının hukuk kuralları içinde, vatandaşların haklı hassasiyetleri çerçevesinde, ortak akılla yönetileceğini vurgulayan Yılmaz, temel yaklaşımlarının kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almak olduğunu aktardı.

Türkiye ekonomisinin temellerinin ve sermaye piyasalarının yapısının sağlam olduğunu belirten Yılmaz, "Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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