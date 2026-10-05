Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi
HaberlerUzmanpara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

05.10.2026 - 12:45 | Son Güncellenme:

#Gıda Enflasyonu#Hizmet Sektörü#Enerji Maliyetleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "​​Enflasyon beklentilerinin hedeflerimizle uyumlu biçimde çıpalanması ve arz yönlü politikalarımızdan elde edeceğimiz kazanımlarla enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere indirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Yılmaz, NSosyal hesabından eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, enflasyonla mücadeleyi kararlı, bütüncül ve koordineli politikalarla yürütürken, dezenflasyon sürecinde elde edilen kazanımları daha da güçlendirdiklerini belirtti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Tüketici enflasyonunun eylül ayında yüzde 1,84 oranında gerçekleşirken, yıllık enflasyonun yüzde 29,73 seviyesine gerilediğini aktaran Yılmaz, "Böylece, yılın üçüncü çeyreğinde dışsal gelişmelerin oluşturduğu baskılara rağmen enflasyondaki düşüş eğilimi hızlanmış ve yaklaşık 5 yıllık bir dönemin ardından Orta Vadeli Program'da ortaya konan çerçeveyle uyumlu şekilde yıllık enflasyon yüzde 30'un altına gerilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cevdet Yılmaz, bu iyileşmeye gıda enflasyonundaki olumlu seyrin önemli katkı sağladığını, özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gıda yıllık enflasyonunun bir önceki aya göre 6,2 puan azalarak yüzde 27,6 seviyesine indiğini, temel mal grubunda ise yıllık enflasyonun yüzde 15,9 oranıyla yatay seyrettiğini bildirdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

"Enflasyondaki düşüş eğiliminin belirginleşmesini bekliyoruz"

Haberin Devamı

Hizmet grubunda ise ulaştırma ve haberleşme hizmetlerindeki aylık enflasyonda ılımlı artışın etkisiyle, hizmet enflasyonunun yıllık bazda yüzde 37,7 seviyesine gerilerken, yıllık kira enflasyonu görünümündeki iyileşmenin sürmesinin de hizmet kaleminde dezenflasyon sürecini desteklediğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin enerji ve emtia maliyetleri üzerinden yurt içi fiyatlara yansıyabilecek etkilerini yakından izliyoruz. Bu gelişmelerin yurt içi fiyatlara geçişini sınırlamak ve ekonomimizin dışsal şoklara karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla para, maliye ve gelirler politikalarımızı güçlü bir eşgüdüm içerisinde uygulamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde temel hedefimiz, enflasyonun ana eğilimindeki düşüşü güçlendirerek dezenflasyon sürecini kesintisiz biçimde sürdürmek ve fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmektir. Enflasyon beklentilerinin hedeflerimizle uyumlu biçimde çıpalanması ve arz yönlü politikalarımızdan elde edeceğimiz kazanımlarla enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere indirmeyi hedefliyoruz.

Haberin Devamı

Bu doğrultuda tarımsal üretimde verimlilik ve üretim planlamasını geliştirirken, enerji arz güvenliğimizi artıracak, konut arzını güçlendirecek ve lojistik maliyetlerini azaltacak adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Arz yönlü şoklarının etkisinin zayıflaması ve uyguladığımız koordineli politikaların desteğiyle enflasyondaki düşüş eğiliminin belirginleşmesini bekliyoruz. Fiyat istikrarının güçlenmesiyle ekonomimizde öngörülebilirliği artırmayı, sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi ve büyümeyle oluşan refahın vatandaşlarımızın yaşam standartlarına kalıcı biçimde yansımasını sağlamayı amaçlıyoruz." 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Hakem Yasin Kolun MASAK raporu ortaya çıktı Hesabına 62.5 milyon TL yatırılmış
Hakem Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı! Hesabına 62.5 milyon TL yatırılmış
Emekli zammı için kesinleşen 3 aylık oran belli oldu
Emekli zammı için kesinleşen 3 aylık oran belli oldu!
Ölmek istemiyorum diyen Hamid Yorulmazın babasının ismini verdi Anne ve dayı gözaltında
'Ölmek istemiyorum' diyen Hamid Yorulmaz'ın babasının ismini verdi! Anne ve dayı gözaltında
Galatasarayda Leroy Saneye sürpriz talip Ocak ayı iddiası
Galatasaray'da Leroy Sane'ye sürpriz talip! Ocak ayı iddiası
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendir“Gerçeklerin” işe yaramadığı dünya…
Tunca Bengin
Tunca Bengin‘Defolup gitti’ ama Irak’ın yakasından düştü mü?..
Cem Kılıç
Cem KılıçÇalışanın ücreti hakkında her şey
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerErdoğan’ın verdiği moral, Bahçeli’nin uyarısı
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşUzay yolu ve yeni gezegenler
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalUlusların kaderini coğrafya değil tercihleri belirler
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesKalbin kuantum şifresi
Asu Maro
Asu MaroDünya yanarken iyi kalanlar için
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerTÜİK Yapay Zekâ 2026 Yılı İstatistikleri Ne Söylüyor?
İlgili Haberler
Deprem uzmanları konum verdi 5 ile 5.8 arası diyerek duyurdu: En beklenen bölge
Deprem uzmanları konum verdi! '5 ile 5.8 arası' diyerek duyurdu: En beklenen bölge
Niğde’de ölümden saniyelerle kurtuldu Çatıdan düşen kiremit yön değiştirdi
Niğde’de ölümden saniyelerle kurtuldu! Çatıdan düşen kiremit yön değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan AileFeste katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AileFest'e katıldı
Bodrumda orman yangını Havadan karadan müdahale
Bodrum'da orman yangını! Havadan karadan müdahale