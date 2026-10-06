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UzmanparaCevdet Yılmaz fon soruşturması hakkında Genel Kurul'da bilgi verecek
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Cevdet Yılmaz fon soruşturması hakkında Genel Kurul'da bilgi verecek

06.10.2026 - 17:20 | Son Güncellenme:

#Cevdet Yılmaz#Fon Soruşturması#Özlem Zengin

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın fon soruşturmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda bilgi vereceğini açıkladı.

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Cevdet Yılmaz fon soruşturması hakkında Genel Kurulda bilgi verecek

Zengin, TBMM Genel Kurulunda, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaya değindi.

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Konuyu, "fon meselesi olarak" tanımladığını ifade eden Zengin, "Bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasbettiyse, siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir." diye konuştu.

Zengin, bu kişilerin mutlaka soruşturmaya tabi tutulması ve ifadeye çağrılması gerektiğini belirterek, "Bu konuyla ilgili olarak da şunu belirtmek istiyorum: yarın İçtüzük 59'a göre Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Genel Kurul'a gelecek ve bizlere bilgi verecekler." dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Genel Kurul'da Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

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