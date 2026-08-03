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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

03.08.2026 - 14:14 | Son Güncellenme:

#Dış Ticaret Verileri#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz#Cari Açık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Küresel belirsizlikler ve çatışma ortamının etkisiyle dünya ticaretindeki zayıf görünümün sürdüğü bu dönemde, Türkiye'nin ihracatı güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarları sayesinde yüksek seviyesini sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Yılmaz, NSosyal hesabından, temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu. "Küresel belirsizlikler ve çatışma ortamının etkisiyle dünya ticaretindeki zayıf görünümün sürdüğü bu dönemde, Türkiye'nin ihracatı güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarları sayesinde yüksek seviyesini sürdürmektedir." değerlendirmesini yapan Yılmaz, ihracatın, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında artarak 25,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, yıllıklandırılmış ihracatın 278,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı.

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"BÜYÜMENİN NİMETLERİNİ TÜM TOPLUMSAL KESİMLERE YANSITMAK İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Yılın ilk yarısında 65,2 milyar dolar gerçekleşen yıllıklandırılmış turizm gelirlerinin de etkisiyle temmuzda yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının 400 milyar dolar üzerindeki seyrini devam ettirdiğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yaşanan savaş ve jeopolitik gerilimler nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar, artan lojistik, enerji, sigorta ve finansman maliyetlerine rağmen ithalatta ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 4,7 ile kontrollü bir artış yaşanmıştır. Jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak için aldığımız önlemler sayesinde cari açığın yılın kalanında sınırlı artışla sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngörüyoruz.

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İhracatımızı ve ihracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemek temel önceliklerimiz arasındadır. Bunun yanı sıra üretim sektörüne yönelik uyguladığımız desteklerin ihracatımızın güçlü performansına katkı sağlamaya devam etmesini amaçlıyoruz. Rekabetçi bir şekilde büyümek ve büyümenin nimetlerini tüm toplumsal kesimlere yansıtmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."

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