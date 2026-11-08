Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, COP31'de yeşil yatırımların hızlandırılmasına odaklanacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kurum, COP31 boyunca üst düzey paneller, yatırım forumları ve yatırımcı buluşmalarında Türkiye'nin yeşil dönüşüm önceliklerini ve sürdürülebilir yatırım fırsatlarını uluslararası katılımcılarla paylaşacak.

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Konferans süresince uluslararası kuruluşlar, finans kuruluşları ve küresel şirketlerle gerçekleştirilecek görüşmelerde iklim hedeflerinin yatırım projelerine dönüştürülmesi, finansman olanakları ve teknoloji işbirlikleri üzerinde durulacak.

YEŞİL YATIRIMLARIN HIZLANDIRILMASI TÜRKİYE PAVİLYONU'NDA ELE ALINACAK

Ofisin COP31 programının öne çıkan etkinliklerinden biri, 13 Kasım'da Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) işbirliğinde düzenlenecek "Yeşil Yatırımların Hızlandırılması: Politikalar, Yatırım Vizyonu ve İyi Uygulamalar" başlıklı panel olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun katılacağı panelde, YASED, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Renault Group ve MAN Truck & Bus temsilcileri konuşmacı olarak yer alacak.

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Panelde, küresel yeşil yatırım eğilimleri, iklim odaklı uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına yönelik politika yaklaşımları ve uluslararası şirketlerin yeşil dönüşüm deneyimleri değerlendirilecek.

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İKLİM FİNANSMANINDA DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN ROLÜ DEĞERLENDİRİLECEK

COP31'in Finans ve Ticaret Günü olan 13 Kasım'da, Yatırım ve Finans Ofisi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğinde "Ödemelerden Gezegene: İklim Finansmanı için Dijital Finansal Altyapı" başlıklı bir panel düzenlenecek.

Yeşil Bölge'deki İklim Finansmanı Merkezi'nde (Climate Finance Hub) 13.45-14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek panelde, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Almanya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sabine Mauderer'in de konuşmacı olarak yer alması öngörülüyor.

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Etkinlikte, dijital finansal altyapıların iklim finansmanına erişimi kolaylaştırma, şeffaflığı artırma ve sürdürülebilir yatırımları destekleme potansiyeli ele alınacak. Anlık ödeme sistemleri, tokenizasyon, yapay zeka ve diğer finansal teknolojilerin iklim finansmanına sağlayabileceği katkılar ile bu alandaki uluslararası yatırım fırsatları değerlendirilecek.

ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA YENİ İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİRİLECEK

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10 Kasım'da Climate Action tarafından düzenlenen Sürdürülebilir İnovasyon Forumu (Sustainable Innovation Forum) kapsamında, Ofis ve YASED işbirliğinde yeşil uluslararası doğrudan yatırımların kamu politikaları ve kurumsal yenilikçilik yoluyla hızlandırılmasına odaklanan üst düzey bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda, Türkiye'nin yeşil dönüşüm deneyimi ve uluslararası şirketlerin sürdürülebilirlik uygulamaları üzerinden gelişmekte olan ekonomiler için yatırım fırsatları değerlendirilecek.

Ofisin 20. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 12 Kasım'da YASED işbirliğinde düzenlenecek COP31 Özel Resepsiyonu ise kamu kurumlarını, uluslararası kuruluşları, yatırımcıları ve Türkiye'de faaliyet gösteren küresel şirketlerin üst düzey temsilcilerini bir araya getirecek. Etkinlik, Türkiye'nin uluslararası yatırım ekosisteminde geliştirdiği işbirliklerinin güçlendirilmesine ve yeni ortaklıkların kurulmasına zemin hazırlayacak.

13 Kasım'da Energy Shift Capital işbirliğinde gerçekleştirilecek Küresel Enerji Yatırım Forumu (Global Energy Investment Forum) kapsamında ise küresel enerji yatırımlarının geleceği, enerji dönüşümünün finansmanı, yatırımcı beklentileri ve yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlar ele alınacak.

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COP31 BOYUNCA SEKTÖREL DÖNÜŞÜM VE FİNANSMANA ERİŞİM GÜNDEMDE OLACAK

COP31 programında 10 Kasım'da otomotiv sektörünün yeşil dönüşümü, 11 Kasım'da döngüsel ekonomi ve tedarik zincirleri, 13 Kasım'da İstanbul Finans Merkezi'nin sürdürülebilir finansmandaki rolü ve 17 Kasım'da lojistik sektörünün yeşil dönüşümü ele alınacak.

Konferansın son günü olan 20 Kasım'da ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin koordinasyonunda Yeşil Bölge'de "Finansman ve Teşvikler Günü: Fonlarla Buluşma" başlıklı panel serisi gerçekleştirilecek. Programda, yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik finansman ve destek mekanizmaları ile yatırımcıların yararlanabileceği programlar tanıtılacak.

COP31 ÖNCESİNDE YEŞİL ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU YAYIMLANDI

Ofis, COP31 hazırlıkları kapsamında "COP31'e Doğru: Sürdürülebilirlik Vizyonu ve Yeşil UDY" (Towards COP31: Sustainability Vision and Green FDI) başlıklı raporunu Türkçe ve İngilizce olarak yayımladı. Rapor, sürdürülebilirliğin yatırım tanıtımı, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması ve stratejik planlama çalışmalarına nasıl yansıtıldığını ortaya koyuyor.

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Çalışmada, 2024-2028 Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'nde iklim dostu yatırımların sekiz nitelikli yatırım profilinden biri olarak belirlendiği ve yeşil dönüşümün ayrı bir politika alanı olarak ele alındığı vurgulanıyor. Ofisin 2022-2025 döneminde desteklediği 94 iklim dostu yatırım projesinin 8,4 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne ve 25 bin 589 kişilik istihdam potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Raporda ayrıca yatırım projelerinin ekonomik, sosyal ve çevresel katkılarını değerlendiren, uluslararası kuruluşlarca iyi uygulama örneği olarak gösterilen yöntem ele alınıyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VİZYONU YENİ FİLM VE COP31 STANDIYLA TANITILACAK

Ofis, daha önce yayımladığı "Yatırımların Güç Merkezine Açılan Kapıyı Aralayın" (Open the Door to the Powerhouse for Investments) filminin devamı niteliğinde hazırladığı "Sürdürülebilir Bir Geleceğe Kapı Açık" (The Door Is Open for a Sustainable Future) adlı yeni tanıtım filmini COP31 kapsamında yayına alacak. Filmle, Türkiye'nin sürdürülebilir bir gelecek vizyonu ve yeşil dönüşüm alanındaki yatırım fırsatları uluslararası kamuoyuna tanıtılacak.

Yatırım ve Finans Ofisi, konferans süresince Yeşil Bölge'deki İklim Finansmanı Merkezi'nde (C Blok) bulunan standında uluslararası yatırımcıları, şirket temsilcilerini ve ziyaretçileri ağırlayarak Türkiye'nin yeşil yatırım fırsatları hakkında bilgi paylaşımında bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İklim hedeflerinin somut yatırımlara dönüşmesi, güçlü politikalar kadar bu hedefleri hayata geçirecek sermayenin, teknolojinin ve uluslararası işbirliklerinin harekete geçirilmesine bağlı. COP31'e ev sahipliği yapmamız, ülkemizin yeşil dönüşüm vizyonunu küresel yatırımcılarla paylaşmak ve yeni yatırım ortaklıkları geliştirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor. Yatırım ve Finans Ofisi olarak önceliğimiz, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini katma değeri yüksek, sürdürülebilir ve uzun vadeli yatırımlara dönüştürmek."