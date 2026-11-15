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Dağlardan toplayıp satıyorlar! Köylüye ek gelir oluyor

15.11.2026 - 09:32 | Son Güncellenme:

#Kaz Dağları#Kestane#Mantar

Çanakkale’de sezonun başlamasıyla vatandaşlar Kaz Dağları’na akın etti. Dağlardan toplanan ve kilosu 300 liraya kadar alıcı bulan doğal ürünler, köylülerin bütçesine ek gelir sağlıyor.

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Dağlardan toplayıp satıyorlar Köylüye ek gelir oluyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan, 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nda köylüler ve vatandaşlar kestane ve mantar toplamak için bölgeye akın etti.

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Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan, 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında kestane ve mantar sezonu başladı. Bölge halkı ise kestane ve mantar toplamak için bölgeye akın etti.

Bölgede halkın bir kısmı kendi ihtiyaçları için kestane ve mantar toplarken, yöre köylüleri de bütçelerine ek gelir elde etmek için kestane ile kanlıca ve ayı mantarı topluyor. Kestane kilosu 200 ile 300 TL arasında, kanlıca ve ayı mantarı ise kilosu 100 lira arasında satılıyor.

Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyünden Mehmet Çetinkaya (57), Kaz Dağları'nda evinde yemek için mantar topladığını belirterek, Kaz Dağları'nda her yerin araçla dolduğunu, herkesin Kaz Dağları'na akın ettiğini söyledi.

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