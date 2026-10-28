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UzmanparaDana sucuktan domuz eti çıktı! Bakanlık 38 ürünü tek tek ifşaladı
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Dana sucuktan domuz eti çıktı! Bakanlık 38 ürünü tek tek ifşaladı

28.10.2026 - 09:49 | Son Güncellenme:

#Gıda Güvenliği#Domuz Eti Skandalı#Dana Sucukta Domuz Eti

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği taklit ve tağşiş listesi, gıdalardaki usulsüzlükleri bir kez daha ortaya koydu. Sakarya’da satışa sunulan dana sucukta domuz eti, farklı illerdeki 6 üründe ise tek tırnaklı hayvan eti belirlendi. Listeye eklenen ürünler arasında kanatlı eti karıştırılmış dana kıyma, tohum yağı içeren zeytinyağı ve izinsiz boya tespit edilen bir ürün de yer aldı.

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Dana sucuktan domuz eti çıktı Bakanlık 38 ürünü tek tek ifşaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde uygunsuzluk belirlenen ürünlere ilişkin kamuoyu duyurusunu güncelledi. Bakanlığın “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde yayımlanan listesine toplam 38 yeni ürün eklendi.

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Yeni kayıtların 10’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” kategorisinde yer aldı. Açıklanan tespitler arasında et ürünlerinden zeytinyağına, baharat olduğu belirtilerek satılan ürünlere kadar farklı gıda grupları bulunuyor.

Listenin dikkat çeken bulgularından biri, “dana sucuk” adıyla tüketiciye sunulan bir üründe domuz eti belirlenmesi oldu. Altı ayrı üründe ise tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

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Dana sucuktan domuz eti çıktı Bakanlık 38 ürünü tek tek ifşaladı

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DANA SUCUK ETİKETİNİN ALTINDAN DOMUZ ETİ ÇIKTI

Bakanlığın duyurusuna göre Sakarya’nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın satışa sunduğu dana sucukta domuz eti bulundu. Dana eti içerdiği belirtilerek satılan ürüne ilişkin bu bulgu, güncellenen listeye yansıdı. Böylece tüketiciye sunulan ürünün adı ile analiz sonucunda belirlenen içeriği arasındaki uyumsuzluk kamuoyuna açıklandı.

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Listeye eklenen 38 ürün içinde domuz eti tespit edilen ürün sayısı bir olarak kayıtlara geçti.

DÖRT İLDEKİ İŞLETMELERİN ÜRÜNLERİNDE TEK TIRNAKLI ETİ

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Et ürünlerine ilişkin uygunsuzluklar dana sucukla sınırlı kalmadı. Bakanlık, 6 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiğini duyurdu.

Bu ürünlerin Kayseri, Balıkesir, Bursa ve Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren işletmelere ait olduğu belirtildi. Farklı illerdeki işletmelerin ürünlerinde belirlenen uygunsuzluklar, güncellenen kamuoyu duyurusunda yer aldı.

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Açıklamada tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen ürünlerin sayısı paylaşılırken, söz konusu bulgular et ürünlerindeki içerik usulsüzlüklerini yeniden gündeme taşıdı.

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“ÇİĞ DANA KIYMA” DİYE SATILDI, KANATLI ETİ BULUNDU

Listedeki bir başka tespit, çiğ dana kıyma olarak satışa sunulan ürüne ilişkin oldu. Bir firmanın bu ifadeyle tüketiciye sunduğu üründe kanatlı eti belirlendi.

Ürünün satışında kullanılan “dana kıyma” ibaresine rağmen analizlerde kanatlı eti bulunması, Bakanlığın açıkladığı uygunsuzluklar arasında yer aldı.

Böylece güncel listede, dana eti adıyla satılan farklı ürünlerde hem domuz eti hem de kanatlı eti tespitlerine ilişkin kayıtlar kamuoyuyla paylaşıldı.

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SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞINA TOHUM YAĞI KARIŞTIRILMIŞ

Denetim sonuçlarında yalnızca et ürünleri bulunmuyor. İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın “soğuk sıkım zeytinyağı” olarak sattığı üründe de uygunsuzluk belirlendi.

İncelemede, söz konusu ürüne tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi. Soğuk sıkım zeytinyağı adıyla satışa sunulan ürün, bu bulguyla birlikte Bakanlığın güncel listesine girdi.

Et ürünlerinin yanı sıra zeytinyağında da açıklanan bu tespit, farklı ürün gruplarında tüketiciye bildirilen içerikle gerçek içeriğin örtüşmediğini ortaya koydu.

MOR RENKLİ ÜRÜNDE İZİNSİZ BOYA TESPİTİ

Çorum’daki bir firmaya ilişkin kayıt ise baharat olduğu belirtilerek satılan bir ürünle ilgili oldu.

Listede “mor renkte etiketsiz baharat olduğu söylenen ürün” ifadesiyle yer alan üründe, gıdalarda kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Ürünün etiketsiz olması ve baharat olduğu söylenerek satışa sunulması da duyuruda yer alan ayrıntılar arasında bulunuyor. Analiz sonucu belirlenen izinsiz boya, Bakanlık tarafından kamuoyuna açıklanan bulgulara eklendi.

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38 YENİ ÜRÜNÜN 10’U SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜREN GIDALAR LİSTESİNDE

Bakanlık, denetimlerde belirlenen uygunsuzlukları “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında yayımlıyor.

Son güncellemeyle bu iki başlık altında toplam 38 yeni ürün duyuruldu. Bunların 10’u, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar kategorisinde açıklandı.

Dana sucukta domuz eti, 6 üründe tek tırnaklı hayvan eti ve dana kıymada kanatlı eti bulunması, son listenin öne çıkan tespitleri oldu. Tohum yağları karıştırılan zeytinyağı ile izinsiz boya içeren ürün de güncellenen duyuruda yer aldı.

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