Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Danske Bank, Fed'den 2 faiz indirimi bekliyor
HaberlerUzmanpara

Danske Bank, Fed'den 2 faiz indirimi bekliyor

28.04.2026 - 09:20 | Son Güncellenme:

Danske Bank, bu haftaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının politika sinyalleri açısından büyük ölçüde sakin geçmesini beklediklerini, yeni ekonomik projeksiyonlar ve faiz patikası (dot plot) yayınlanmayacağı için piyasa odağının Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında olacağını belirtti.

Banka, Powell'ın görev süresi sona erdikten sonra Fed Yönetim Kurulu'nda kalıp kalmayacağına ilişkin olası bir açıklamanın da toplantının dikkatle izlenecek başlıklarından biri olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Danske Bank, Kevin Warsh'ın Yönetim Kurulu'nda Stephen Miran'ın yerine geçmesinin, Warsh faiz indirimine açık olsa bile mevcut kurulun en güvercin üyesinin yerini alması anlamına geldiğini ifade etti. Powell'ın görevden ayrılması ve Başkan Donald Trump'ın Miran'ı yeniden aday göstermesi halinde ise FOMC'nin faiz indirimine marjinal olarak daha açık hale gelebileceği değerlendirildi.

Danske Bank, piyasanın yıl sonuna kadar yalnızca toplam 9 baz puanlık faiz indirimi fiyatlamasına karşın, Fed'in bu yıl eylül ve aralık aylarında olmak üzere iki faiz indirimi yapacağı beklentisini koruduğunu aktardı. Banka, bu güvercin beklentinin temel gerekçesinin ABD büyümesinin mevcut piyasa konsensüsünün altında kalacağı görüşü olduğunu belirtti.

Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkVALİ DİLEK
Zafer Şahin
Zafer Şahinİnsanlık algoritmaya karşı
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluYılmaz Morgül’ü küstüren şarkıcılar
Eren Aka
Eren AkaSizin oraların nesi meşhur?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaDört açık artırmaya sığan 79 yıllık birikim
