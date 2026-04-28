Danske Bank, Fed'den 2 faiz indirimi bekliyor

Banka, Powell'ın görev süresi sona erdikten sonra Fed Yönetim Kurulu'nda kalıp kalmayacağına ilişkin olası bir açıklamanın da toplantının dikkatle izlenecek başlıklarından biri olduğunu vurguladı.

Danske Bank, Kevin Warsh'ın Yönetim Kurulu'nda Stephen Miran'ın yerine geçmesinin, Warsh faiz indirimine açık olsa bile mevcut kurulun en güvercin üyesinin yerini alması anlamına geldiğini ifade etti. Powell'ın görevden ayrılması ve Başkan Donald Trump'ın Miran'ı yeniden aday göstermesi halinde ise FOMC'nin faiz indirimine marjinal olarak daha açık hale gelebileceği değerlendirildi.

Danske Bank, piyasanın yıl sonuna kadar yalnızca toplam 9 baz puanlık faiz indirimi fiyatlamasına karşın, Fed'in bu yıl eylül ve aralık aylarında olmak üzere iki faiz indirimi yapacağı beklentisini koruduğunu aktardı. Banka, bu güvercin beklentinin temel gerekçesinin ABD büyümesinin mevcut piyasa konsensüsünün altında kalacağı görüşü olduğunu belirtti.