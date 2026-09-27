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DASK yaklaşık 702 bin dosyanın ödemesini gerçekleştirdi

27.09.2026 - 14:17 | Son Güncellenme:

#DASK#Doğal Afet Sigortaları Kurumu#Deprem Sigortası

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 26 yıllık faaliyet döneminde hasar ödemesine konu olan 1403 depremde 701 bin 696 dosya için ödeme gerçekleştirdi.

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DASK yaklaşık 702 bin dosyanın ödemesini gerçekleştirdi

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, 1999 Marmara Depremi'nin ardından Türkiye'de depremin yol açtığı maddi kayıplara karşı finansal güvence sistemi oluşturulması amacıyla kurulan DASK, 27 Eylül 2000'de faaliyetlerine başladı.

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Türkiye'nin depreme karşı finansal hazırlığında önemli bir rol üstlenen DASK, aradan geçen 26 yılda mevzuatını değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellerken finansal ve operasyonel kapasitesini de geliştirdi.

Kurum, bu süreçte Zorunlu Deprem Sigortası etrafında paydaşlarıyla birlikte geniş bir sigorta ekosistemi oluşturdu.

Halihazırda 11 milyon 710 bin 514 konuta depreme karşı finansal güvence sağlayan DASK, kuruluşundan bugüne hasar ödemesine konu olan 1403 depremde 891 bin 774 hasar ihbarı alırken, 701 bin 696 dosya için ödeme gerçekleştirdi. Kurumun 26 yılda gerçekleştirdiği toplam hasar ödemesi 42 milyar lirayı aştı.

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FİNANSAL GÜCÜNÜ VE OPERASYONEL ALTYAPISINI GELİŞTİRDİ

DASK, bu süreçte hasar ödeme kapasitesini destekleyen finansal yapısını da sigortalılığın yaygınlaşmasına paralel olarak güçlendirdi. Bugün poliçelerden elde edilen fonların büyüklüğü 30 milyar liraya ulaşırken, kurumun toplam portföyü güçlü bir reasürans korumasıyla destekleniyor.

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DASK'ın fonları ve alınan reasürans koruması, gerektiğinde devreye giren devlet desteğiyle birlikte, bir yıl içinde meydana gelebilecek iki büyük ölçekli depremin hasarlarını ayrı ayrı karşılayabilecek düzeyde finansal kapasite sağlıyor.

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Finansal kapasitesinin yanı sıra operasyonel altyapısını da sürekli geliştiren DASK, 26 yılda poliçe üretiminden hasar yönetimine, dijital hizmetlerden kurumlar arası veri paylaşımına kadar pek çok alanda yenilik hayata geçirdi.

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda atılan adımlarla vatandaşların sigortaya erişiminin kolaylaştırılması, sigortalılık kontrollerinin etkinleştirilmesi ve deprem sonrası süreçlerin hızlandırılması amaçlandı.

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DASK, sistem altyapısını ve kurumlar arası entegrasyonlarını güçlendirerek hasar tespiti, zorunlu deprem sigortası kontrolleri ve vatandaşların dijital hizmetlere erişimini kolaylaştırdı.

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"MEVCUT POLİÇELERİN YENİLENMESİ DE ÖNEM TAŞIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan, 26 yılda gerçekleştirdikleri hasar ödemelerinin 42 milyar lirayı aştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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"Bu ödemeler 26 yıllık bir döneme yayılıyor. Farklı tarihlerde yapılan ödemelerin, ödeme tarihlerindeki döviz kurları üzerinden hesaplanan toplam karşılığı ise yaklaşık 2 milyar dolar. Bu büyüklük, DASK'ın sigortalılarına sağladığı finansal güvencenin önemli göstergelerinden biri. Bugün 11,7 milyon konut Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında. Sigortalılığın daha geniş bir tabana yayılması kadar mevcut poliçelerin yenilenmesi de önem taşıyor."

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DASK'TA YAPAY ZEKA VE VERİ KULLANIMI ARTIRILACAK

Balkır Demirkan, veri ve teknolojinin DASK'ın operasyonel süreçlerinde daha etkin kullanılacağını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki dönemde kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirmeyi ve teknolojinin sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanmayı hedefliyoruz. Hasar değerlendirme süreçlerinde yapay zekanın kullanılması ve poliçe üretiminde tapu verilerinden daha etkin yararlanılması üzerinde çalıştığımız başlıklar arasında yer alıyor. e-Devlet hizmetlerinde DASK poliçelerinin görüntülenmesini sağladık, yine e-Devlet altyapısı üzerinden DASK poliçesi yenilemelerinin hatırlatılmasını ve takibini kısa zamanda yapmayı hedefliyoruz. TCKN bazlı tapu sorgulamasıyla sigorta yaptırmak isteyen kişinin ilgili konutun tapu sahibi olup olmadığının otomatik olarak doğrulanabilmesini hedefliyoruz."

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