Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Demir yollarında yeşil dönüşüm

28.04.2026 - 10:38 | Son Güncellenme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu ile yolcu taşımacılığı kapsamında dijitalleşme çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Dijital ortamda gerçekleştirilen yılda yaklaşık 24 milyon biletleme işlemi ile 3 bin ağacın kesilmesi önlendi” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu ile yolcu taşımacılığı kapsamında dijitalleşme çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, dijitalleşmenin çağın gereklilikleri doğrultusunda demiryolu taşımacılığında hizmet kalitesini dönüştüren en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

“3 BİN AĞACIN KESİLMESİNİ ÖNLEDİK”

Bakan Uraloğlu, Yolcu Taşıma Platformu (YTP) ile bilet alma süreçlerini kolaylaştırdıklarını hem de doğanın korunmasına katkı sağladıklarını belirterek “YTP, biletleme, rezervasyon ve müşteri hizmetleri süreçlerini tek bir çatı altında toplayarak; dijital ortamda gerçekleştirilen yılda yaklaşık 24 milyon biletleme işlemi sayesinde 3 bin ağacın kesilmesini önledik.” dedi.

İngiltere'de enflasyon beklentileri geriledi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİngiltere'de enflasyon beklentileri gerilediHaberi Görüntüle

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından tamamen Türk mühendislerle geliştirilen platform ile vatandaşların biletlerini web veya mobil uygulama üzerinden saniyeler içinde alabildiğine dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Haberin Devamı

“Bilet kesim işlem süresi gişede 15, mobilde 35 saniyeye kadar düştü. Bulut tabanlı altyapısı sayesinde sistem günde 85 bin biletleme işlemini karşılayabiliyoruz. Mikroservis mimarisi ise yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kaynak kullanarak enerji tasarrufu sağlıyor. YTP, Türkiye Bilişim Derneği’nin 2025 Türkiye Bilişim Ödülleri kapsamında ‘Kamudan Vatandaşa Hizmetler’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.”

Haberin Devamı
Haberin Devamı

YHT’LERDE BİLET SATIŞLARININ YAKLAŞIK YÜZDE 90’I DİJİTAL KANALLAR ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİ

Haberin Devamı

Artık trenlerde yolcu kabul işlemlerini QR kod veya Kimlik Kartı ile saniyeler içinde gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Bu sayede yolcu deneyimi önemli ölçüde iyileşti, işlemler daha hızlı ve sorunsuz hale geldi. 2025 yılında toplam bilet satışlarımızın yüzde 45’i mobil uygulama, yüzde 24’ü web sitesi üzerinden yapıldı; yüksek hızlı trenlerde ise bilet satışlarının yaklaşık yüzde 90’ı dijital kanallar aracılığıyla gerçekleşti.” bilgisini paylaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçede olağanüstü genel kurul kararı Mehmet Ali Aydınlara eski başkanlardan destek
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul kararı! Mehmet Ali Aydınlar'a eski başkanlardan destek
Beyaz Saray’daki gizli toplantı sızdı, kulisler karıştı İranın teklifi ortaya çıktı, Trump ne yanıt verdi Tüm çıkışlar kilitlendi
Beyaz Saray’daki gizli toplantı sızdı, kulisler karıştı! İran'ın teklifi ortaya çıktı, Trump ne yanıt verdi? 'Tüm çıkışlar kilitlendi'
1500 yıl önce Kur’an’da yazılmış Mesele Şii ya da Sünni mi ‘Devletin ayakta kalma sırrı’
1500 yıl önce Kur’an’da yazılmış! Mesele Şii ya da Sünni mi? ‘Devletin ayakta kalma sırrı’
Altında haziran beklentisi Piyasalarda kafalar karıştı: Müzakere mi, savaş mı
Altında haziran beklentisi! Piyasalarda kafalar karıştı: Müzakere mi, savaş mı?
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkVALİ DİLEK
Zafer Şahin
Zafer Şahinİnsanlık algoritmaya karşı
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluYılmaz Morgül’ü küstüren şarkıcılar
Eren Aka
Eren AkaSizin oraların nesi meşhur?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaDört açık artırmaya sığan 79 yıllık birikim
İlgili Haberler
Levent’teki saldırıda yeni gelişme
Levent’teki saldırıda yeni gelişme
Hava bir anda değişiyor Meteoroloji ve AKOM gün verdi... Sıcaklık 5 derece birden düşecek
Hava bir anda değişiyor! Meteoroloji ve AKOM gün verdi... Sıcaklık 5 derece birden düşecek
Kanser tedavisi gören eşini öldüren sanığın savunması: Halimi hatırımı sormadı, yatarken arkasını döndü
Kanser tedavisi gören eşini öldüren sanığın savunması: 'Halimi hatırımı sormadı, yatarken arkasını döndü'
Beni tahrik etti demişti... 9 kurşunla infazda karar değişmedi
'Beni tahrik etti' demişti... 9 kurşunla infazda karar değişmedi