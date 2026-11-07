Demokratların seçim zaferiyle yarı iletken şirketlerinin hisseleri kan kaybetti

ABD'de ara seçim sonuçları varlık fiyatlarında etkisini sürdürürken Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu elde eden Demokratların ülkede yapay zeka yatırımlarını sınırlayabilecek düzenlemeleri hayata geçirebileceği tartışılıyor.

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Son yıllarda küresel ekonomik büyümenin önemli itici güçlerinden biri haline gelen yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemenin yavaşlayabileceği ve mevcut yatırımların sekteye uğrayabileceği endişeleri, piyasalarda yarı iletken hisselerinde satışların hızlanmasına yol açtı.

Arizona eyaletinden Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Yassamin Ansari'nin yapay zeka sektörüne yönelik daha sıkı düzenlemeler ve gelişmiş yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine geçici olarak ara verilmesini savunan mesajlarına diğer üyelerin de destek vermesi bu alandaki regülasyon risklerini artırdı.

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Yapay zekanın gelişiminin sınırlanmasıyla veri merkezi yatırımlarının duraklaması yarı iletken sektöründe karlılık ve talebin devamına ilişkin mevcut soru işaretlerinin belirginleşmesine neden oldu. Özellikle çip üreticileri ve veri merkezi şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satış baskısı derinleşti.

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Teknoloji şirketlerine yapılması beklenen düzenlemelerin gündemin merkezinde olması bekleniyor

Bu süreçte piyasalarda yapay zeka yatırımlarına ilişkin beklentilerin yeniden sorgulanması ve teknoloji şirketlerine yönelik olası düzenlemelerin gündemin merkezinde olması bekleniyor.

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Özellikle teknoloji şirketlerinin yüksek yatırım harcamalarının ne ölçüde karlılığa dönüşeceğine yönelik soru işaretleri, sektördeki yüksek değerlemeleri daha fazla tartışmaya açıyor. Bu nedenle satışların diğer sektörlere yayılıp yayılmayacağı da takip edilecek.

Diğer taraftan yarı iletken ve yapay zeka sektörleri özellikle ABD'nin son yıllarda büyümesinde önemli rol oynuyor.

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Demokratların yapay zeka yatırımlarını sınırlayacağına dair beklentiler yoğunlaşsa da yatırımların ne ölçüde sınırlanacağının da piyasaların takip edeceği konulardan biri olması bekleniyor.

Hisseler yüzde 7,8 ila yüzde 36,8 değer kaybetti

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda hisse değerleri ABD merkezli yarı iletken üreticilerinden Marvell Technology'de yüzde 28,1, Broadcom'da yüzde 9,9, Intel'de yüzde 14,4 ve Nvidia'da da yüzde 8,8 geriledi.

Bu hafta yatırımcısına Micron Technology yüzde 22, AMD yüzde 11, Texas Instruments Incorporated ve GlobalFoundries yüzde 7,8 kaybettirdi.

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Asya tarafında da Güney Koreli yarı iletken üreticileri SK Hynix'in hisseleri yüzde 20,2, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 16,1 değer kaybetti.

Japon Kioxia'nın hisselerinin fiyatı yüzde 36,8, Tayvanlı TSMC'nin hisseleri yüzde 9,9 düştü. Avrupa tarafında ise Hollandalı ASML'nin hisselerinin değeri yüzde 11,5 geriledi.