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UzmanparaDemre'yi değiştirecek proje! Kruvaziyer limanı için geri sayım
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Demre'yi değiştirecek proje! Kruvaziyer limanı için geri sayım

16.07.2026 - 12:16 | Son Güncellenme:

#Demre#Kruvaziyer Turizmi#Marina Yatırımları

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, hizmete giren marinanın ilçeye hareketlilik kazandırdığını, kruvaziyer limanının hayata geçirilmesiyle ilçenin Akdeniz'in önemli kruvaziyer turizmi destinasyonlarından biri olacağını söyledi.

Demreyi değiştirecek proje Kruvaziyer limanı için geri sayım

Antalya'nın Demre ilçesinde geçen yıl hizmete açılan marina, deniz turizmine hareketlilik kazandırırken, planlanan kruvaziyer limanının da yapılmasıyla bölgenin uluslararası kruvaziyer rotalarında yer alması hedefleniyor.Antalya'nın Demre ilçesinde geçen yıl hizmete açılan marina, deniz turizmine hareketlilik kazandırırken, planlanan kruvaziyer limanının da yapılmasıyla bölgenin uluslararası kruvaziyer rotalarında yer alması hedefleniyor.

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DEMRE'DE KRUVAZİYER LİMANI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Likya Birliği'nin en önemli kentlerinden Myra Antik Kenti, Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Andriake Antik Kenti ve Likya Uygarlıkları Müzesi'nin yanı sıra Kekova, Batık Kent, Üçağız ve Kaleköy gibi tarihi ve doğal zenginliklere ev sahipliği yapan ilçede, yeni yatırımların turizm hareketliliğini artırarak ziyaretçi sayısına ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, marinanın ilçeye önemli bir canlılık kazandırdığını belirterek, hemen yanında planlanan kruvaziyer limanının tamamlanmasının ardından ilçenin turizmde yeni bir döneme gireceğini ifade etti.

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Kruvaziyer limanına ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydeden Duran, "Devletimiz marinamızı hayata geçirdi. Marinamız ilçemize canlılık getirdi. Ayrıca marinamızın hemen yanında bir liman projemiz var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından projesi yapıldı, ÇED'leri alındı. Gerekli planların yapılmasının ardından limanımız hayata geçirilecek" dedi.

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"DEMRE ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP"

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Limanının hizmete girmesiyle ilçedeki tarihi ve doğal değerlerin daha fazla ziyaretçiye ulaşacağını vurgulayan Duran, Demre'nin bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Başkan Duran, "Limanımız geldiği vakit ilçemizde ziyaret edilecek çok yer var. Myra Antik Kenti, Noel Baba Kilisesi, denizimiz, Kekova bölgemiz... İlçemiz kruvaziyer turizmi açısından çok önemli bir destinasyon haline gelecek." diye konuştu. Duran, marina ve kruvaziyer limanının ilçe ekonomisini de canlandıracağını belirterek, yatırımların Demre'nin tanınırlığını daha da artıracağını ifade etti.

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