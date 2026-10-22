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Denemek için diktikleri meyve 1 ayda sonuç verdi! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

22.10.2026 - 12:22 | Son Güncellenme:

#Malatya#Çilek#Çilek Üretimi

Malatya’da böğürtlen üretimi yapan çiftin deneme amaçlı başladığı yeni tarım girişimi beklentilerin üzerine çıktı. Kısa sürede ürün almaya başlayan çift, artan taleple birlikte üretimi büyütmeye hazırlanıyor.

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde böğürtlen üretimi yapan Emine Sibel ve Hüseyin Dulkadir çifti deneme amaçlı ektikleri çilekten kısa sürede yüksek verim elde etti. Yoğun talep karşısında siparişlere yetişmekte zorlanan çift üretim alanlarını genişletmeyi hedefliyor.

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Denemek için diktikleri meyve 1 ayda sonuç verdi Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin ve Emine Sibel Dulkadir çifti yıllar önce kurdukları böğürtlen bahçesinin yanına çilek bahçesi kurmaya karar verdi. Haziran ayının ortalarında toprakla buluşturdukları fidelerden yaklaşık bir ay sonra ürün almaya başlayan çift kısa sürede verim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor. Doğanşehir Belediyesi'nin de bölgede yetiştirilen çileğin tescillenmesine yönelik çalışma başlattığı belirtildi.

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"ÜRETTİKÇE İNSAN ÇOK MUTLU OLUYOR"

8 yıldır böğürtlen üretimi yaptığını belirten Emine Sibel Dulkadir, işletmelerine insanların yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Malatya Sürgü Kasabası'nda 8 yıldan beri böğürtlen üretimi yapıyorum. Böğürtlen işletmeciliğinde şu anda insanların talebi çok fazla ve güzel yeşilliğiyle burada huzur bulmaya geliyorlar. Bunun yanı sıra yan tarafımızı Haziran ayında kiraladık ve 10 dönüme yakın çilek dikimi yaptık. Çileklerimiz şu anda verim vermeye başladı aroması ve tadı çok lezzetli çok güzel. Bu işi eşim ve iki oğlumla ailece yapıyoruz. İnanın ki ürettikçe insan çok mutlu oluyor" dedi.

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Denemek için diktikleri meyve 1 ayda sonuç verdi Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

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"YEŞİLE OLAN HASRET İNSANLARIN ENERJİSİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

Üretim sürecini anlatan Hüseyin Dulkadir ise yeşilin insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkilerine de değinerek, "8 sene önce yaptığımız böğürtlen bahçemizin yanı başına çilek bahçesi kurma arzusu doğdu. Ailemizle istişare edip fideleri diktik ve bir ay sonra ürün almaya başladık. Bugün halen üretim devam ediyor çileklerimiz aroması ve kalibresiyle çok iyi bir noktada. Aslında insanlarda yeşile büyük bir hasret var. Yeşil insanlardaki negatif enerjiyi alıyor. İnsanlar huzursuz, mutsuz ve stresliyken burası onları huzurlu ve mutlu hale getirebiliyor. Bir şeyi sevgiyi ve gönlünüzü koyarak yaparsanız olmaması için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.

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TALEPLER GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

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Mevcut alanları genişleterek orman meyveleri üzerine yeni çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirten Hüseyin Dulkadir, çileğin kilosunu 200 TL'den sattıklarını ve müşterilerin memnuniyetlerinden ötürü yakınlarına tavsiye etmesiyle talebin her geçen gün katlandığını belirtti. Dulkadir, henüz tam anlamıyla bir duyuru yapamamalarına rağmen ilginin çok yüksek olduğunu kaydederek, "Seneye inşallah halkımız çok güzel sürprizlerle karşılaşacak" diye konuştu.

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