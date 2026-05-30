Denizler yapay zeka destekli "dijital gözcü" ile daha güvenli

30.05.2026 - 11:19 | Son Güncellenme:

#Yapay Zeka #Deniz Güvenliği #HAVELSAN

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden HAVELSAN'ın geliştirdiği yeni nesil durumsal farkındalık sistemi BLUEVISION, yapay zeka ve bilgisayarlı görü teknolojileriyle denizcilik dünyasını dönüştürüyor.

HAVELSAN, yazılım tabanlı çözümlerine bir yenisini ekledi. BLUEVISION'ın, büyük ticari gemilerden lüks yatlara, insansız deniz araçlarından askeri platformlara kadar geniş bir yelpazede hizmet vermesi, deniz emniyetini en üst düzeye çıkarması hedefleniyor.

BLUEVISION, deniz trafiğinde durumsal farkındalığı artırmak amacıyla modüler karar destek ve navigasyon yardımcı ürünü olarak geliştirildi. Geleneksel yöntemlerin aksine sadece kamera verilerini kullanmakla kalmıyor, AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) sensör verileriyle kameradan elde edilen bilgileri eşleştirerek "güvenli deniz resmini" oluşturuyor. Sistemin en dikkat çekici özelliği, radarın kör kaldığı veya tespit etmekte zorlandığı küçük botlar, şamandıralar ve su üstündeki insan gibi unsurları gerçek zamanlı konumlandırabilmesi olarak öne çıkıyor.

Modüler yapısıyla kolay entegrasyonu da mümkün kılan sistem, gelişmiş bilgisayarlı görü ve akıllı füzyon teknolojileri üzerine inşa edildi. Donanım tarafında termal ve gündüz kameraları, yüksek işlem gücüne sahip yapay zeka işleme ünitesi ve dokunmatik görüntüleme paneli barındırıyor.

BLUEVISION, gece ve gündüz şartlarında tam performansla çalışma kapasitesine sahip bulunuyor, canlı video akışı üzerine dijital verilerin bindirilmesiyle operatöre anlık bilgi sunumu sağlıyor. Su üstündeki nesneleri (gemi, bot, şamandıra ve benzeri) otomatik sınıflandırıyor ve coğrafi konumlarını hassasiyetle tahmin ediyor. Çarpışma riski içeren durumlarda operatörü sesli ve görsel uyarılarla destekleyen "dijital gözcü" yaklaşımı sunuyor.

BLUEVISION, kısa sürede kritik platformlarda kendisini kanıtladı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), otonom navigasyon ve arama kurtarma görevlerinde BLUEVISION teknolojisini kullanmaya başladı. Sistem, HAVELSAN’ın ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile tam entegre çalışarak otonom seyir emniyetini destekliyor.

Ayrıca VN Maritime ve Piloda Shipyard iş birliğiyle RAFNAR botlarına entegre edilen sistem, ticari konteyner gemilerinde de mürettebatın kullanımına açıldı.

HAVELSAN, BLUEVISION ile sadece standart navigasyon aracı değil istihbarat, gözetleme ve keşif (İGK), arama kurtarma (SAR) ve hatta denizaltılar için periskop gözetleme gibi özel modüller sunan kapsamlı çözüm sağlıyor. Sürekli öğrenen ve yazılım güncellemeleriyle yeni senaryolara uyum sağlayan bu altyapı, denizlerde insan hatasını minimize ederek operasyonel verimliliği artırıyor.

