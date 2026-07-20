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Deprem bölgesi havalimanlarında yolcu sayısı 7,5 milyona yaklaştı

20.07.2026 - 11:25 | Son Güncellenme:

#Deprem Bölgesi#Havaalanı#Seyahat

Deprem bölgesindeki havalimanlarında seyahat eden yolcu sayısı, yılın ilk yarısında, deprem öncesi döneme göre yüzde 42 artış gösterdi.

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Deprem bölgesi havalimanlarında yolcu sayısı 7,5 milyona yaklaştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde hava yoluyla ulaşım kısa sürede toparlandı. Bu dönemde, afet bölgesi ilan edilen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ'daki 9 havalimanı içinde Hatay Havalimanı'nın 3 bin metrelik pistinde ağır hasar oluşmuştu.

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Söz konusu havalimanında yapılan hızlı çalışmalar sonucu geçen yıl bir pistin devreye alınmasıyla bölgedeki havalimanlarının tamamında tarifeli uçuşlar yeniden başlamış oldu. Adana Havalimanı'ndan Çukurova Havalimanı'na geçiş ve artan kapasite de bölgedeki ulaşıma önemli katkı sağlarken yılın ilk 6 ayında deprem bölgesindeki yolcu sayısı afet öncesi döneme göre yüzde 42 artış gösterdi.

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Verilere göre söz konusu havalimanlarının tamamında, depremden önceki yıl olan 2022'nin ilk 6 ayında 5 milyon 265 bin 132 yolcu seyahat ederken sayı bu yılın aynı döneminde 7 milyon 490 bin 407'ye çıktı. Afet bölgesi havalimanlarında, geçen yılın ilk 6 ayında ise 7 milyon 53 bin 58 yolcu seyahat etmişti.

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EN BÜYÜK ARTIŞ ADIYAMAN'DA

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Adıyaman Havalimanı, deprem öncesiyle kıyaslandığında oransal olarak yolcu sayısında en büyük artışın yaşandığı ulaşım noktası oldu. Söz konusu havalimanındaki yolcu sayısı, ilk 6 aylar kıyaslandığında yüzde 127 artışla 81 bin 184'ten 184 bin 42'ye çıktı.

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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ise yolcu sayısı yüzde 92 artışla 82 bin 86'dan 157 bin 596'ya ulaştı. 8 havalimanında deprem öncesine göre yolcu sayılarında önemli ilerlemeler kaydedildi. Sadece Hatay Havalimanı aynı dönemlerde yolcu sayılarında yüzde 4 geride kaldı.

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Hatay'daki çalışmalarla yolcu sayısı 185 bin 329 olan 2025'in ilk 6 ayına göre önemli bir artış göstererek, bu yılın ocak-haziran döneminde 487 bin 843'e ulaştı. Deprem öncesi 2022'de ise bu havalimanında 507 bin 244 yolcu ağırlanmıştı.

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