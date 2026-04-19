Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Deprem bölgesi yatırım üssüne dönüşecek!

19.04.2026 - 11:56 | Son Güncellenme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile 2023 yılındaki depremlerden olumsuz etkilenen illerin potansiyeli ortaya çıkarılarak buralar yatırım üssü haline getirilecek.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Anadolu'da Kalkınma Seferberliği" başlıklı dosyasının ikinci haberinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik yerel kalkınma desteklerine yer verildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile 81 ilde sanayi ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenirken, özellikle kırsal bölgelerde faaliyet gösteren işletmelere finansman, eğitim ve altyapı desteği sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, bölgelerdeki istihdamın artırılması, göçün azaltılması ve yerel potansiyelin harekete geçirilmesi de hedefleniyor.

Programla depremden etkilenen illerde sanayi ve üretim kapasitesinin de güçlendirilmesi planlanıyor. Bunun için afetin yaralarını sarmaya çalışan 11 ilde yapılacak yatırımlar çeşitli desteklerden yararlandırılacak.

Haberin Devamı

İLERİ KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERDEN TARIMA KADAR PROJELERE DESTEK

Programa göre, Adana'da nişasta tabanlı kimyasal türevler ve ileri katma değerli ürünler üretimi, su ürünleri üretimi ve işleme tesisi, tarımsal ürünler ve atıklarından katma değerli üretim ile temizlik kimyasalları üretimi desteklenecek.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Adıyaman'a asgari 300 büyükbaş kapasiteli entegre et ve süt hayvancılığı yatırımları, badem işleme, konaklama tesisleri ve su ürünleri üretimi için teşvikler verilecek.

Haberin Devamı

Diyarbakır'da alüminyumdan katma değerli ürünler, bitkisel girdilerden endüstriyel üretim, paketli gıda ve tekstil yan sanayi yatırımları öne çıkacak.

Elazığ'da asgari 1000 büyükbaş hayvancılık yatırımları, su ürünleri tesisleri, Hazar Gölü çevresinde konaklama yatırımları ve üzümden katma değerli üretim desteklenecek.

Gaziantep'te çevre dostu ambalaj üretimi, yüksek nitelikli sanayi girdileri, makine üretimi ve teknik tekstil yatırımları teşvik kapsamında yer alıyor.

Haberin Devamı

KAHRAMANMARAŞ'TA HAVACILIĞA, HATAY'DA AYAKKABICILIĞA DESTEK

Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da ayakkabı ve mobilya yan sanayisi, ileri metal üretimi ve su ürünleri işleme tesisleri desteklenecek.

Afetin merkez üssü Kahramanmaraş'ta altın rafinerisi, su ürünleri üretimi, havacılık ve uzay sanayisine yönelik üretim ile teknik tekstil yatırımları öne çıkacak.

Kilis'te asgari 300 büyükbaş entegre et ve süt hayvancılığı yatırımları, konaklama tesisleri ile üzüm ve zeytin işleme alanlarında destek sağlanacak.

Haberin Devamı

MALATYA'DA HAYVANCILIK YATIRIMLARI, ŞANLIURFA'DA PAMUK DESTEK KAPSAMINDA

Malatya'da asgari 1000 büyükbaş entegre et ve süt hayvancılığı yatırımları, endüstriyel ve ileri teknoloji elektronik sistemlere yönelik kablo ve bağlantı ürünleri ile haberleşme sistemleri üretimi, meyve, sebze ve doğal kaynaklardan katma değerli ürünler üretimi, tıbbi cihaz üretimi teşvik edilecek.

Osmaniye'de sera yatırımları, çelik ürün üretimi, geri kazanım tesisleri ve tarımsal üretim desteklenecek.

Şanlıurfa'da pamuk ve yan ürünlerinden katma değerli üretim, tarım makineleri üretimi ve taş yünü üretimi yatırımları öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Bu sektörlere sağlanacak desteklerle 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin olumsuz izlerinin ortadan kaldırılması, buradaki illerin potansiyelinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Böylece, söz konusu iller birer yatırım üssüne dönüştürülecek.

EN ÇOK OKUNANLAR
İtalya Türkiye'nin göz bebeği Bayraktar TB-3 için kolları sıvadı! 'Avrupa'da bir ilk olacak'
Yer: Erzurum! Ameliyattan çıkan doktor şaşkın: Böylesini hiç görmedim
Fenerbahçe'de Ederson'un menajeri İstanbul'a çağrıldı! Hatası sonrası özür dilemişti
Şiddet görmüştü! Yıldız Asyalı'dan eşi hakkında şok suçlama: Babamı darbetti
Yazarlar
Özay Şendir
Netanyahu'yu Trump bitiriyor
Abbas Güçlü
Tabana kulak verilseydi yaşananlar yaşanmazdı
Zeynep Aktaş
KOBİ ve gümüş risk atağında
Ali Eyüboğlu
Turistlerin gözdesi 'Yakışıklı mısırcı'
Güldener Sonumut
ABD ve Trump'ın hamlelerini anlamak
Mehmet Tez
Massive Attack - Tom Waits düeti
Dilara Koçak
Küçük bir başlangıçtan güçlü bir hikâyeye yolculuk
Çağdaş Ertuna
Erdem'in bağımsız dünyası
Filiz Aygündüz
Duygu Asena 80 yaşında
Belma Akçura
Çocuk gördüğünü olur
Zeynep İşman
Gerçeği çocuğun taşıyabileceği bir formda anlatmalı
Osman Gençer
İZSİAD projesine barınak teklifi
Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu
Mindfulness: Anda kalmanın gücü ve sınırları
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Çocuk, silah ve aile
İlgili Haberler
Beton mikseri dereye yuvarlandı! Akıntıya kaybolan şoförün cansız bedeni bulundu
TEM Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil yön levhasına saplandı
SON DAKİKA! Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
PAB Genel Kurulu bugün sona eriyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yoğun diplomasi trafiği