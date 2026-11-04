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Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim

04.11.2026 - 11:54 | Son Güncellenme:

#Mustafa Çiftçi#Deprem Konutları#Peşin Ödeme

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki afet konutları ve iş yerleri için hak sahiplerine ödeme kolaylıkları sağlandığını belirterek, peşin ödemelerde konutlar için yüzde 74, iş yerleri için yüzde 48 indirim uygulanacağını bildirdi.

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Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından, deprem bölgesindeki kalıcı konutlara ilişkin açıklamada bulundu.

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Bir ailenin yuvasında huzurla yaşaması, bir esnafın alın teriyle kazancını sürdürmesi ve geleceğe güvenle bakabilmesinin her şeyden kıymetli olduğunu vurgulayan Çiftçi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde, afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlara önemli ödeme kolaylıkları sağlandığının altını çizdi.

Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Borçlandırma süreci kapsamında hak sahibi vatandaşlarımıza muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, peşin ödemelerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli, konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanıyor. Taksitli ödemelerde ise vatandaşlarımıza konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli ödeme imkanı sunuluyor. Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız olarak milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Sağlanan bu kolaylıkların tüm hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim

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