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Destek alıp kiraladıkları arazide yetiştiriyorlar! Kilosu 400 lira: “Ciddi kazanç kapısı oluyor”

25.10.2026 - 14:15 | Son Güncellenme:

#Samsun#Aronya#Aronya Yetiştiriciliği

Samsun’da iki kadın girişimci, kiraladıkları arazide aldıkları teknik destekle alternatif bir ürün yetiştirmeye başladı. Yaş meyvesinin kilogram fiyatı yaklaşık 400 lirayı bulurken, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, ürünün işlenerek farklı şekillerde değerlendirilmesinin de “ciddi kazanç kapısı” olduğunu belirtti.

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Destek alıp kiraladıkları arazide yetiştiriyorlar Kilosu 400 lira: “Ciddi kazanç kapısı oluyor”

Birgül Ay ile akrabası Kübra Ay, aronya yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik destek alan iki girişimci, iki yıl önce Kürüz ve Merkez mahallelerinde kiraladıkları 25 dönüm araziye 7 bin kök aronya fidesi dikti.

İki arkadaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle aronya fidelerinin bakımını özenle sürdürüyor.

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"PLANLARIMIZ ARASINDA İHRACAT YAPMAK DA VAR"

Birgül Ay, yaklaşık iki yıl önce Yakakent'te aronya üretimine başladıklarını söyledi.

Kürüz Mahallesi'nde 10 dönüm araziye 3 bin kök, Merkez Mahallesi'nde de 15 dönüm alana 4 bin kök aronya fidesi diktiklerini anlatan Ay, sürecin zorlu olduğunu ancak bu yolda ilerlemeye çalıştıklarını belirtti.

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Meyve kurutma tesisi kurmayı da planladıklarına işaret eden Ay, "Burada ağırlıklı olarak aronya kurutacağız ama diğer meyvelerin de kurutulmasını planlıyoruz. Planlarımız arasında ihracat yapmak da var. İnşallah çabalarımızın karşılığını alacağız. Bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Aronya diğer pek çok üründen daha faydalı olduğu için başka kişileri de bu yönde teşvik ettiklerini ve örnek olmaya çalıştıklarını dile getiren Ay, pek çok çiftçinin de bu yönde adım attığını söyledi.

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Ay, tarladaki yaş meyvenin satış fiyatının kilogram başına yaklaşık 400 lira olduğunu, işlenmiş ürünlerde ise türüne ve işleme yöntemine göre fiyatın değişebileceğini anlattı.

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ARONYA GİBİ ÜRÜNLER, BÖLGENİN TARIMSAL ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİNE KATKI SAĞLIYOR

Yakakent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman da son yıllarda tütün ve fındık gibi geleneksel ürünlere alternatif olarak tıbbi ve aromatik bitkilerin tercih edilmeye başlandığını söyledi.

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Bu alanda çalışma yürüttüklerini dile getiren Akman, "Bir taraftan insanlar sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenmeye daha fazla önem vermeye başladı, diğer taraftan tıbbi aromatik bitkilerin ekonomik getirisi daha iyi. Ham ürün olarak satılmasının yanında işlenerek farklı ürünlere dönüştürülmesi de ciddi kazanç kapısı oluyor." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve boş bırakılmaması yönündeki çalışmaları doğrultusunda ilçedeki üreticileri alternatif ürünlere yönlendirmeye gayret ettiklerini vurgulayan Akman, aronya gibi ürünlerin yaygınlaşmasının hem üreticilerin gelirine hem de bölgenin tarımsal üretim çeşitliliğine katkı sağlayabileceğini sözlerine ekledi.

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